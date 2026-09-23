ANKARA, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun (TENMAK) başlattığı 'TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu'nu almaya aralarında YKS birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci hak kazandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), temmuzda Araştırma Burs Programları'nı başlattı. Başarı ve araştırma olmak üzere iki kategoriden oluşan TENMAK Araştırma Burs Programları, üniversitenin ilk yılından itibaren yetkin, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilen gençleri desteklemeyi amaç edindi.

Burs programlarının ilk çağrısı olan TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu'na başvurular, 1 Eylül'de 'burs.tenmak.gov.tr' üzerinden alınmaya başlandı. Bazı üniversitelerin YKS kayıt işlemleri nedeniyle 15 Eylül'de sona ermesi planlanan başvurular, 21 Eylül'e uzatıldı. Bu ilk çağrıya 2025 veya 2026 YKS'de ilk 100 bine giren öğrenciler başvuru yapabildi. Birinci sınıfı tamamlayarak ikinci sınıfa geçen adayların genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması şartı arandı. Enerji, nükleer teknoloji, maden, yapay zeka, yazılım, malzeme ve benzeri stratejik alanlara yoğunlaşan çağrıda tüm kriterleri karışlayan 20 bin 632 adayın başvurusu esas alındı. Türkiye'nin 81 ilinden yapılan başvuruların yüzde 82'si devlet üniversitelerinden, yüzde 18'i vakıf üniversitelerinden geldi.

YKS BİRİNCİSİ DE BAŞVURDU

Başvurular, akademik başarı düzeyi açısından dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Başvuru havuzunda YKS Türkiye birincisinin yanı sıra, 9 aday YKS sıralamasında ilk 10'da, 87 aday ilk 100'de, 700 aday da ilk binde yer aldı. Başvurular, çağrı metninde ve programın uygulama esaslarında belirtilen kriterler doğrultusunda elektronik sistem üzerinden otomatik olarak sıralandı. Program kapsamında 30 lisans branşından toplam 500 öğrenci burs almaya hak kazandı.

AYLIK 13 BİN 750 LİRALIK BURS VERİLECEK

Programa kabul edilen öğrencilere, aylık 13 bin 750 liralık burs verilecek. Ayrıca, eğitim gördükleri alanlar ve kariyer hedefleri dikkate alınarak mentörlerle çalışmaları sağlanacak. Bursiyerlerin araştırma ekosistemiyle buluşturulması, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve TENMAK'ın çalışma alanlarıyla erken dönemde tanıştırılması da amaçlanıyor.

'ŞUBAT AYINDA YENİ BİR ÇAĞRIYA ÇIKACAĞIZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik desteklerimiz devam edecek. Şubat ayında kapsamı genişleterek yeni bir çağrıya çıkacağız. Hem yeni lisans bölümleri ekleyecek hem de üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıflarında öğrenim gören öğrencileri de kapsama alanımıza alacağız' ifadelerini kullandı. (DHA)