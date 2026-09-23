ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çocuk Meclisi'nin 31'inci dönem üyelik başvuruları başladı.
ABB Çocuk Meclisi 31'inci dönem üyelik başvurularını almaya başladı. 'Ankara Çocuklarının Güçlü Sesi' sloganıyla gerçekleştirilen başvurular, 25 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. 9-14 yaş arasındaki ilkokul ve ortaokul öğrencileri, cocukmeclisibasvuru.ankara.bel.tr cocukmeclisibasvuru.ankara.bel.tr adresi üzerinden online başvuru yapabilecek.
SEÇİMLER 1 KASIM'DA
31'inci dönem Çocuk Meclisi üyelerinin belirlenmesi için oy kullanma işlemi ise 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. ABB Çocuk Meclisi binasında kurulacak sandıklarda öğrenciler, 10.30-16.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.