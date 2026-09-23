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31'inci dönem Çocuk Meclisi üyelerinin belirlenmesi için oy kullanma işlemi ise 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. ABB Çocuk Meclisi binasında kurulacak sandıklarda öğrenciler, 10.30-16.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

ABB Çocuk Meclisi 31'inci dönem üyelik başvurularını almaya başladı. 'Ankara Çocuklarının Güçlü Sesi' sloganıyla gerçekleştirilen başvurular, 25 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. 9-14 yaş arasındaki ilkokul ve ortaokul öğrencileri, cocukmeclisibasvuru.ankara.bel.tr cocukmeclisibasvuru.ankara.bel.tr adresi üzerinden online başvuru yapabilecek.

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