Gizem CENGİL-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir' dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, yeni atanan il emniyet müdürleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, 'Manisa Turgutlu'da bir okulumuzun yakınında meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan evlatlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, her birine Cenabıhak'tan acil şifalar diliyorum. Ailelerine, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve bütün eğitim camiamıza geçmiş olsun. Bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir' ifadelerini kullandı.

'232 PERSONELİMİZ BİR ÜST RÜTBEYE TERFİ ETTİ'

Çiftçi, 2026 yılı içinde terfi eden ve yeni görevlerine atanan polisleri tebrik ederek, 'Görevlerinizin teşkilatımız, şehirlerimiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Bu yıl Bakanlık makamı onayıyla 232 personelimiz bir üst rütbeye terfi etmiş, 595 personelimiz 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine atanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle; 4 arkadaşımız Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, 1 arkadaşımız Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına, 39 arkadaşımız il emniyet müdürlüğüne atanmış; merkez teşkilatımızda da 12 birim amirimiz görevlendirilmiştir. Her birinize yeni görevlerinizde muvaffakiyetler diliyorum' diye konuştu.

'SUÇ MEYDANA GELMEDEN TEDBİRİMİ ALACAĞIZ'

Konuşmasının devamında emniyet müdürlerine hitap eden Bakan Çiftçi, 'Bizim devlet anlayışımızda makam; millete hizmetin, emaneti hakkıyla taşımanın ve büyük bir mesuliyeti üstlenmenin adıdır. Üzerinizdeki üniforma, omuzlarınızdaki rütbe ve bulunduğunuz makam, bu aziz milletin sizlere emanetidir. Bu emaneti hakkıyla taşımanın yolu, sorumluluğunuzdaki şehri ve insanımızı iyi tanımaktan geçer. Çünkü her şehrin nüfusu, sosyal yapısı ve güvenlik riskleri farklıdır. Bu nedenle mahalle mahalle, sokak sokak riskleri bilecek; suç haritalarını okuyacak ve tedbirlerinizi buna göre alacaksınız. Suç dünyası da hızla değişiyor. Sosyal medya ve dijital platformlardan yeni nesil suç çetelerine kadar karşımıza çıkan tehditlere karşı yöntemlerimizi sürekli geliştirmeliyiz. Özellikle gençlerimizi hedef alan, onları para ve güç vaadiyle suça sürükleyen yapılara hiçbir yerde alan bırakmayacağız. Çetelerin büyümesini beklemeden finans kaynaklarını, iletişim ağlarını, eleman devşirme yöntemlerini ve dijital izlerini takip edeceğiz. Çünkü bizim mücadelemiz; evlatlarımızı suçtan koruma, ailelerimizin huzuruna sahip çıkma ve şehirlerimizi güvenli hayat alanları olarak muhafaza etme mücadelesidir. Kendimize sürekli şu soruyu sormalıyız; 'Bu suç nasıl değişiyor, nasıl yayılıyor ve yarın hangi biçime dönüşecek?' Yeni güvenlik mimarimizin temelinde risk analizi, veriye dayalı karar alma, erken uyarı, güçlü istihbarat, teknolojik kapasite ve kurumlar arası koordinasyon vardır. Riski önceden göreceğiz, tehdidi kaynağında tespit edecek, suç meydana gelmeden tedbirimizi alacağız' dedi.

'AİLELERİMİZLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDE OLACAKSINIZ'

Çiftçi, emniyet müdürlerini makamında olduğu kadar sokakta, çarşıda, okul çevresinde ve riskli mahallelerde de görmek istediğini belirterek, 'Vatandaşımızı dinleyecek; muhtarlarımızla, okul yöneticilerimizle, esnafımızla ve ailelerimizle sürekli temas halinde olacaksınız. Turgutlu'da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çiziyorum; okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek; okul çevresini, öğrencilerimizin geliş-gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri ciddiyetle değerlendirecek; risklerin tespitinde mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siber birimlerimizi ve istihbarat imkanlarımızı etkin kullanacaksınız. İl milli eğitim müdürlüklerimizle koordinasyonunuzu güçlendirecek, okul irtibat görevlilerimizin etkinliğini artıracak, gerekli noktalarda devriye faaliyetlerini ve görünür polis varlığını güçlendireceksiniz. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir' ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNİ, HUZURUNU DAHA DA GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Bakan Çiftçi, bu topraklarda huzurun hangi bedellerle tesis edildiğinin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, 'Vatanımızın birliği ve milletimizin huzuru uğruna can veren aziz şehitlerimizin hatırası, taşıdığımız sorumluluğun en büyük şahididir. Kahraman gazilerimizin fedakarlığı da bizlere bırakılmış büyük bir emanettir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye güvenlik alanında çok önemli bir mesafe katetti. Şimdi önümüzde daha büyük bir hedef var; bu hedefin adı Terörsüz Türkiye'dir. Yarım asra yaklaşan terör meselesini ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmak; milletimizin birliğini, kardeşliğini ve huzurunu daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu hedef aynı zamanda Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün en önemli eşiklerinden biridir. Terörün olmadığı; çetelerin sokaklara hakim olamadığı, uyuşturucu tacirlerinin gençlerimize ulaşamadığı, organize suç örgütlerinin vatandaşımıza korku salamadığı şehirler istiyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın şehirleri, huzurun hakim olduğu şehirler olacaktır. Sizlerden istediğim aslında çok açık; şehrinizi iyi tanıyacak, sahada olacak, vatandaşımızın sesini duyacak; riskleri önceden görerek tedbirinizi zamanında alacaksınız' diye konuştu.

'BU MİLLET, POLİSİNİN DURUŞUNDA GÜVEN VE ADALETİ GÖRMEK İSTER'

Çiftçi, ayrıca müdürlere hitaben, 'Çetelere, uyuşturucuya ve suça alan bırakmayacak; çocuklarımızı koruyacak, personelinize sahip çıkacak ve bütün bunları hukuktan, adaletten ve devletimizin vakarından ayrılmadan yapacaksınız. Çünkü emniyet müdürlüğü; şehrin nabzını tutmayı, bugünün suçuyla mücadele ederken, yarının risklerini de görebilmeyi gerektirir. Bizim için gerçek başarı; vatandaşımızın huzur içinde yaşaması, evladını güvenle okula göndermesi ve kendisini devletinin güvencesi altında hissetmesidir. Bu millet, polisinin üniformasında devletini, ay yıldızında vatanını, duruşunda güven ve adaleti görmek ister. Bizlere düşen, bu güvene layık olmak ve milletimizin bize teslim ettiği emaneti hakkıyla taşımaktır. İnşallah, Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Terörsüz Türkiye hedefimize ve Türkiye Yüzyılı idealimize, şehirlerimizin huzurunu daha da güçlendirerek yürümeye devam edeceğiz' açıklamasında bulundu. (DHA)