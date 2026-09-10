ANKARA, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İtalya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Marina Elvira Calderone ile iki bakanlık arasında 'İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İtalya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Marina Elvira Calderone ile görüşmemizin ardından Bakanlıklarımız arasında 'İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Türkiye-İtalya ilişkilerine katkı sunmak adına önemli bir adım olarak gördüğümüz bu anlaşma ve önümüzdeki süreçte kurulacak olan Ortak Çalışma Grubu sayesinde ikili diyaloğumuzun daha da güçleneceğine inanıyoruz. Sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve mesleki eğitim başta olmak üzere yürüteceğimiz ortak çalışmalarla Bakanlıklarımız arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını kurumsallaştıracak, vatandaşlarımızın haklarının korunup güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı. (DHA)

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