Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)-YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ardahan'da kadınlarla buluştu.

Bir disi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan'a gelen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i, Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Yeni Parti İl Başkanı Yunus Dündar ve çok sayıda partili karşıladı. Ardahan'da Özel'in ilk adresi Çamlıçatak köyü oldu. Burada düzenlenen kadın buluşmasına katılan Özel, köylü kadınların talep ve beklentilerini dinleyerek sohbet etti. Kadın buluşması sırasında bir kadın, Özel'e, 'İktidara gelirseniz eğer adamları olanlar değil, adamları olmayan, geride kalanları işe alın' talebinde bulundu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de 'Önceki partimizle seçimleri büyük bir başarıyla kazandık. Bizimle uğraştılar, partimizi elimizden aldılar. Millet 'yenisini kur' dedi. Biz de Yeni Partimizi kurduk. Şimdi televizyonlarda yakında duyarsın. Ben diyeceğim ki, 'Yeni Parti iktidara gelince adamı olan değil, arkada duranlar olacak.' 30 tane danışman tutsan, bir hafta çalışsalar senin bu sloganını bulamazlar' dedi.

PAZAR ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Kent merkezinde pazar esnafını ziyaret eden Özel, hayırlı kazançlar diledi. Esnafla sohbet eden Özel, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ardahan programının son bölümünde Kongre Caddesi'ndeki esnafla bir araya gelen Özel, esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Cadde boyunca yürüyen Özel, daha sonra kendisini takip eden kalabalığa hitap etti.

'BUNLAR MİLLİ VARLIK'

Türkiye'de otoyol ve köprülerin işletme haklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları söyledi:

'Çok tartışılan bir husus var. Aylar önce dile getirdim, sustular. İnkâr etmediler, doğrulamadılar da. Bir gece Sayın Erdoğan imza attı ve Türkiye'de 8 tane otoyolu, 2 tane köprüyü, 2 şehrin de çevre yollarını 30 yıllık gelirini, bugünkü parayla 5 yıllığını verene satmaya karar verdiler. Şimdi bunlar milli varlık. Ama herkes şöyle düşünüyor; mesela Bursa'nın çevre yolunu satıyor, buradaki vatandaşa, İzmir'in çevre yolunun, otoyolların oraya uzak, oradan geçmeyen vatandaşa bir maliyeti yok diye kimse sanmasın. Eğer bir şehre dışarıdan bir ürün geliyorsa o ürünün hem mazot taşıma gideri hem de kullanılan otoyolların masrafı direkt ürüne etki ediyor.'

DOĞU EKSPRESİ ARDAHAN'A GELECEK

Kars'a kadar gelen Doğu Ekspresi hattının Ardahan'a ve Çıldır'a kadar uzatılması gerektiğini dile getiren Özel, 'Doğu Ekspres treni doğuda Kars'a kadar geliyor. Geçen sene 10 bin 360 turist Doğu Ekspres treni ile yolculuk etmiş. İnmiş oralarda dolaşmış ve geri gitmiş. Ya ne olur Doğu Ekspres treni Ardahan'a da gelse, Çıldır'a da gelse? Buraya 10 bin turist gelse kime ne zararı var? Bütün sorunlarla ilgili bir programımız var. Şimdi seçim beyannamesi, seçim vaatleri üzerinde çalışıyoruz. Göreceksiniz, CHP'de geçmişte yazdığımız programa ben koydurmuştum. Şimdi aynısını Yeni Parti'nin programına dahil ettik, ulaşımla ilgili meseleleri. Ardahanlıdan oy isterken iki tane tüneli ve Doğu Ekspresi'ni seçim beyannamemizde göreceksiniz. Buna oy vereceksiniz' diye konuştu.

'ARDAHAN'A İKTİDAR PARTİSİNİN GENEL BAŞKANI OLARAK GELECEĞİM'

Ardahan ile uzun yıllara dayanan bir bağının bulunduğunu ifade eden Özel, kentte farklı görevlerde bulunduğu dönemleri hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

'Ardahan ile yıllar önce Eczacılar Birliği yöneticisi olarak tanıştım. Sonra genç bir milletvekili olarak geldim. Grup başkan vekili olarak defalarca geldim. Grup başkanı olarak geldim. Önceki partinin genel başkanı olarak geldim. Yeni Parti'nin Kurucu Genel Başkanı olarak buradayım. Size söz veriyorum, Ardahan'a iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim. Yüzünüzü güldürmeye geleceğim. Herkesin yüzünün güldüğü, kimsenin geride bırakılmadığı yepyeni bir dönem için geleceğim.'

Özel, konuşmasının ardından kentten ayrılarak Kars'a hareket etti. (DHA)