ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Devletimiz tüm ilgili kurumlarıyla gazilerimizin ve şehit-gazi ailelerimizin daima yanlarındadır ve bundan sonra da olmaya devam edecektir' dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Kuvvet Komutanları ile bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Güler, 'Gaziler Günü' vesilesiyle tüm gazilere saygı ve şükranlarımı sunarken, vefat eden gazileri rahmet ve minnetle yad ettiğini belirtti. Güler, 'Gazilik, şanlı tarihimizde ve milletimizin vefakar gönlünde daima büyük bir şeref ve onur vesilesi olarak görülmüştür. Muharip gazilerimiz de vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna cephede sergiledikleri cesaret, fedakarlık ve yüksek vazife şuuruyla gönüllerimizde müstesna bir yere sahiptir. Türkiye Muharip Gaziler Derneğimiz ise bu kahramanlık mirasının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. İstiklal Savaşı'ndan Kore Harbi'ne, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan günümüze uzanan kahramanlık mirasını yaşatan derneğimiz, muharip gazilerimiz arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi hak ve menfaatlerinin korunması, millî şuurun canlı tutulması noktasında çok önemli bir misyona sahiptir. Bu vesileyle yürüttüğünüz faaliyetleri memnuniyetle takip ettiğimizi özellikle ifade ediyor, başta Sayın Başkan olmak üzere derneğimizin bütün mensuplarını, gayretleri ve fedakâr çalışmaları dolayısıyla yürekten tebrik ediyorum' diye konuştu.

'ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ GÖRÜYORUZ'

Milli Savunma Bakanlığı olarak, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmayı, gazilerin ve ailelerinin yanında olmayı, ihtiyaç ve taleplerine her daim duyarlılıkla yaklaşmayı öncelikli görevleri olarak gördüklerini söyleyen Güler, şöyle devam etti:

'Bu doğrultuda şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin ortak sesi olan derneklerimizin çalışmalarını önemsiyor, imkanlarımız ölçüsünde faaliyetlerine destek sağlamaya devam ediyoruz. Bugün yeniden hizmete açtığımız genel merkez binası da bu anlayışın somut örneklerinden biridir. Nitekim Bakanlığımız tarafından 2004 yılında derneğimize tahsis edilen genel merkez binamızın mayıs ayında başlattığımız bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yenilenen genel merkezimizin gazilerimizin bir araya geldiği, dayanışmalarını güçlendirdiği, tecrübe ve hatıralarını paylaştığı, kahramanlık mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasına hizmet eden önemli bir merkez olmaya devam edeceğine yürekten inanıyor, yenileme çalışmalarında emeği geçen herkese de teşekkürlerimi sunuyorum.'

'ÇABALARIMIZI HASSASİYETLE SÜRDÜRÜYORUZ'

Şehit ve gaziler ile onların aile fertlerinin fedakârlıklarının karşılığını hiçbir şekilde ödeyemeyeceklerini vurgulayan Bakan Güler, 'Ancak devletimizin imkanları ölçüsünde onların haklarını geliştirmeyi, ihtiyaçlarını karşılamayı ve hayatlarını kolaylaştırmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla şehit yakınlarımızın gazilerimizin ve vazife malullerimizin haklarını daha da geliştirmek amacıyla geçtiğimiz ay Gazi Meclisimiz tarafından önemli düzenlemeler içeren kanun kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bakanlık olarak biz de başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurumlarımızla yakın koordinasyon içerisinde yapılan düzenlemelerin hak sahiplerimize en etkin şekilde yansıtılması gazilerimizin ve ailelerimizin karşılaştığı meselelerin hızlıca çözüme kavuşturulması için çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Şunu bir kez daha vurgulamak isterim ki devletimiz tüm ilgili kurumlarıyla gazilerimizin ve şehit-gazi ailelerimizin daima yanlarındadır ve bundan sonra da olmaya devam edecektir' ifadelerini kullandı. (DHA)