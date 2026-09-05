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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında sürdürülen arama çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Üstel, 'Çalışmalar sonucu 1 kişinin daha naaşına ulaşılmıştır. Ulaşılan naaşla birlikte kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 13'e yükselmiş, kayıp insanlarımızın sayısı ise 15 olmuştur' ifadelerini kullandı.

Tuğçe SEZER ODABAŞI- Mehmet ALA / KKTC, (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 'Çalışmalar sonucu 1 kişinin daha naaşına ulaşılmıştır. Ulaşılan naaşla birlikte kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 13'e yükselmiş, kayıp insanlarımızın sayısı ise 15 olmuştur' dedi.

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