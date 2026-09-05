Tuğçe SEZER ODABAŞI- Mehmet ALA / KKTC, (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 'Çalışmalar sonucu 1 kişinin daha naaşına ulaşılmıştır. Ulaşılan naaşla birlikte kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 13'e yükselmiş, kayıp insanlarımızın sayısı ise 15 olmuştur' dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında sürdürülen arama çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Üstel, 'Çalışmalar sonucu 1 kişinin daha naaşına ulaşılmıştır. Ulaşılan naaşla birlikte kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 13'e yükselmiş, kayıp insanlarımızın sayısı ise 15 olmuştur' ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA