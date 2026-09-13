'ÇOCUKLARIMIZ SORUMLULUK ALDI'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın programı kapsamında Sıfır Atık Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF Türkiye iş birliğiyle 'Türkiye Çocuk Hakları Komitesi 81 İl COP31 Buluşmaları Tanıtım Programı'na katıldı. Çocukların geniş katılımıyla düzenlenen programda iklim değişikliği, sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam başlıkları ele alınırken, çocukların görüş ve üretimlerinin COP31 sürecine taşınmasına yönelik çalışmaları değerlendirildi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bu yıl Türkiye'nin uluslararası alanda büyük önem taşıyan COP 31 Türkiye İklim Zirvesi buluşmasına ev sahipliği yapacağını dile getirdi. Bakan Göktaş, çocukların geleceğe yön verdiğinin altını çizerek, 'Tüm kurumlarımız ve kuruluşlarımız bu büyük buluşmaya hazırlanmak için yoğun bir gayret gösteriyor. Bizi asıl heyecanlandıran ise çocuklarımızın bu hazırlığın merkezinde yer almasıdır. Çocuklarımız sorumluluk aldılar ve 'COP 31'de biz de varız' dediler. Zira iklim meselesi, en çok onların yarınlarını ilgilendiriyor. Çocuklarımız; düşünceleriyle, hayalleriyle ve çözüm önerileriyle geleceğimize yön veriyor. Bugün itibarıyla 48 bin üyeye sahip Çocuk Hakları komitelerimiz, 81 ilimizde sahaya iniyor. Her bir evladımızın sesi, daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya için yükseliyor' dedi.

Dünyanın çocukların geleceğini yakından ilgilendiren bir durumla karşı karşıya olduğunu kaydeden Bakan Göktaş, iklim değişikliğine vurgu yaptı. Göktaş, 'Yaşanan hiçbir çevre felaketi meydana geldiği yerde kalmıyor. Bir yerde kuruyan nehir, başka bir yerde azalan berekete; bir yerde yükselen sıcaklık, başka bir yerde yitirilen bir yuvaya dönüşüyor. Değişen iklimin izlerini artık soluduğumuz havada, içtiğimiz suda, soframıza gelen lokmada görüyoruz. Ne yazık ki bu ağır tablonun yükünü en fazla çocuklarımız taşıyor. Oysa her çocuk temiz bir gökyüzünün altında büyümeyi, berrak sulara, bereketli topraklara ve güvenli bir geleceğe kavuşmayı hak ediyor. Bu yüzden iklim değişikliğiyle mücadele, gelecek nesillere karşı sorumluğumuzdur. Bugün doğayı korumak için atacağımız her adım, yarın bir çocuğun umuduna ve hayaline hayat verecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi, çocuklarımızın geleceğini güvence altına alma kararlılığımızı ortaya koyuyor' diye konuştu.

'DÜNYA AYNI MASA ETRAFINDA BULUŞACAK'

Türkiye'nin COP 31'e ev sahipliği yaparak, iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir sorumluluk üstlendiğini anlatan Bakan Göktaş 'Bütün dünya, çocuklarımızın geleceği için aynı masa etrafında buluşacak. Alınacak her karar çocuklarımızın nasıl bir dünyada büyüyeceğini belirleyecek. Bu büyük buluşmada bize yol gösterecek en güçlü pusula, geleceğe çocuklarımızın gözünden bakabilmek olacak. Nitekim çocuklarımız, haziran ayında kendi yarınlarına sahip çıkmak için bir araya geldiler. Yaşadıkları şehirlerde, bölgelerde iklim değişikliğinin hayata ve doğaya bıraktığı izleri incelediler. Ardından, Çocuk Hakları Komitelerimiz çalışma planlarını hazırladılar. Ulaştıkları sonuçları bizlerle paylaşırken heyecanlarına hep birlikte tanıklık ettik. Bugün de çocuklarımızın aylarca emek verdikleri çalışmalarını yakından görme imkanı bulduk' diye konuştu.

Çocuk Hakları Komiteleri'nin Sıfır Atık Vakfı ve UNICEF'in desteğiyle 81 ilde farkındalık çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

'Hazırladıkları sorular üzerinden vatandaşlarımızı iklim krizi ve dijital karbon ayak izi konularında bilgilendiriyorlar. Günlük hayatta önemsiz görülen alışkanlıkların çevre üzerindeki görünmez etkilerine dikkat çekiyorlar. İklim krizinin bir çocuk hakları meselesi olduğunu ve sonuçlarından en fazla çocukların etkilendiğini vurguluyorlar. Bugün atacağımız küçük adımların gelecekte nasıl büyük bir fark oluşturabileceğini anlatıyorlar.'

'ÇOCUKLAR GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ ORTAYA KOYDU'

Her çocuğun yeteneklerini keşfedebildiği ve kendi kararlarını verebildiği bir Türkiye için çalıştıklarını söyleyen Göktaş, 'Çocuk Hakları Komitelerimiz, çeyrek asrı aşkın süredir, çocuk hakları bilincini yaygınlaştırmak için çalışıyor. Bu komiteler, çocukların karar süreçlerine doğrudan katılımını sağlayan, dünyada benzeri az bulunan bir modeldir. Bu model, çocuklarımızın bugüne kadar yürüttüğü çalışmalarda sahip oldukları köklü birikimden güç alıyor. Düzenledikleri Çocuk Forumlarında; eğitimden afetlere, çocuk işçiliğiyle mücadeleden dijital dünyada korunmaya kadar pek çok konuda görüş ve önerilerini ortaya koydular. Bugün ise tecrübelerini, iklim değişikliğiyle mücadeleye taşıyorlar. Burada kurulan stantlar ve ülke genelinde düzenlenen etkinlikler, bu çabanın somut karşılığıdır' dedi.

Bakan Göktaş konuşmasının ardından Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi üyelerinin hazırladığı proje sergisini ve stantları gezdi.

Nevra UÇKAÇ-Melek FIRAT/AYDIN, (DHA)