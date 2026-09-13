Mehmet Can PEÇE/GÜNEYSU (Rize), (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği Rize'den ayrılmadan önce Güneysu ilçesinde ziyaret ettiği komşularıyla bir araya geldi.

Toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere hafta sonunu memleketi Rize'de geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesinde konakladığı konutundan çıkarak baba ocağındaki yakın komşularını ziyaret etti. Bir araya geldiği komşularına sarılarak hasret gideren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına gelen hemşehrileriyle anı fotoğrafı çektirdi. Ziyaret sonrası Erdoğan, Samsun'daki programlarına katılmak üzere hava yoluyla kentten ayrıldı. (DHA)