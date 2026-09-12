Mert ORDU/İSTANBUL,(DHA)- YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar İskele Meydanı'nda düzenlenen 'Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir' buluşmasına katıldı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar İskele Meydanı'nda düzenlenen 'Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir' buluşmasına katıldı. Burada partililere seslenen Özel, 'Tüm darbelere karşı olduk, olmaya devam edeceğiz. Bana yapılınca kötü, başkasına yapılınca iyi, diyenlerden olmadık. Hiçbir darbenin arkasında durmadık. Hiç sevmediğimize de yapılsa sandığa saygıdan, millete saygıdan tüm darbelere karşı çıktık; çıkmaya devam edeceğiz' dedi.

12 Eylül darbesinin yıl dönümüne de değinen Özel, 'Bugün, 12 Eylül. Kanlı, faşist bir darbenin 46'ncı yılındayız. 12 Eylül'ü yapanlara da 15 Temmuz'u yapanlara da 19 Mart'ı yapanlara da 21 Mayıs'ı yapanlara da yazıklar olsun. Yöntem değişiyor, isim değişiyor, asker değişiyor ama asıl mesele hiç değişmiyor. Millet seçiyor, birileri milletin yerine karar vermeye, birileri milletin seçtiğine değil de kendi istediğine karar vermeye, birileri sandığa hükmetmeye, sandıkta verilen kararı çeşitli zorlarla değiştirmeye karar veriyor' diye konuştu.

'ÜSKÜDAR'IN SÖYLEYECEĞİ SÖZ VAR'

Özel, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Özel, 'Cumhuriyet kadınını, Sinem Dedetaş'ı haksız yere tutuklayanlara, hepsine bugün buradan söyleyecek sözümüz var. Üsküdar'ın söyleyeceği söz var. Günü gelince bu milletin, bu darbecilerle görülecek hesabı var' ifadelerini kullandı.

Üsküdar'da uzun yıllar belediye seçimini kazanamadıklarını belirten Özel, 'Üsküdarlılar bu güzel ilçenizi 35 yıl hiç kazanamadık. Ama hiçbir zaman sizi, Üsküdar'ı, Üsküdarlıları suçlamadık. Hiçbir zaman sandıkta kazanamadığımız bir belediyeyi baskıyla, tehditle, hileyle ele geçirmeye çalışmadık. Üsküdar'ın gönlüne girmek için sabırla çalıştık, doğruyu aradık, Sinem Dedetaş'ı aday gösterdik. Üsküdar, bu güzel Üsküdar karar verdi. Sinem Dedetaş'a 157 bin kişi oy verdi' dedi.

Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasına ilişkin Özel, 'Valilik ve adliye koridorlarında yaşanan kumpas, dünya siyaset tarihinde ve dünya hukuk tarihinde görülmemiş bir rezalettir. Önce sizin seçtiğiniz, kararı sizin verdiğiniz belediye başkanımız Sinem Dedetaş'ı haksız, hukuksuz, ispatsız, mesnetsiz bir şekilde sadece tutuklayabilmek için iftiralar attılar, gözaltına aldılar, haksız bir tutukluluk yaptılar' ifadelerini kullandı.

'BİZ O SANDIĞA VARIRIZ, O SEÇİMİ ALIRIZ'

Özel, seçimlere ilişkin de mesaj verdi. Özel, 'Buradan bir sözüm de tüm hastalığıma, yorgunluğuma rağmen dimdik, bütün bir cesaretimle, inancımla ve sizlere teminat vererek söylüyorum. Birileri sosyal medyada bozgunculuk, moral bozukluğu yaratıp aslında önümüzdeki döneme ilişkin mücadele azmini kırmak için türlü oyunlar içinde olabilir. Kimse endişe etmesin. Kimse enseyi karartmasın. Kimse korkmasın. Biz o sandığa varırız, o seçimi alırız' dedi.

Özel, 'Eski siyasetin pili bitmiştir. Biz eskimiş, çürümüş, köhnemiş siyaseti geride bıraktık. Milletin desteğiyle yeni bir yola çıktık. Yeni bir parti kurduk. Yeni Parti'nin kuruluş talimatı millettendir, sizdendir. Yeni Parti'nin adını koyan sizsiniz, Yeni Parti'nin bütçesini yapan sizlersiniz. Yeni Parti, Türkiye'nin yeni partisidir. Yeni Parti, Türkiye'nin yeni umududur' diye konuştu.

'ARTIK BÜTÜN DEMOKRATLARIN BİRLEŞME VAKTİ GELMİŞTİR'

Özel, 'Üsküdar'dan, ruhu Üsküdar gibi olan ve bizi Türkiye'nin dört bir yanında şimdi dinleyenlere şunu müjdelemek isterim. Artık bütün demokratların birleşme vakti gelmiştir. Üsküdar iyi bilir; ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır. Bu meydan yepyeni bir iktidarın, Cumhuriyet iktidarının, Atatürkçülerin, milliyetçilerin; bu meydan devletini sevenlerin, özgürlüğünden taviz vermeyenlerin; bu meydan zalimlere direnenlerin meydandır' ifadeleri ile konuşmasını tamamladı.(DHA)