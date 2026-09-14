SURİYE, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suriye Halk Meclisi Halep Milletvekili ve Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında başkent Şam'da Suriye Halk Meclisi Halep Milletvekili ve Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ve beraberindeki heyet ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Görüşmeden görüntüler.