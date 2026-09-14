GÜNEY AFRİKA, (DHA) - GÜNEY Afrika Cumhuriyeti'nin Western Cape eyaletinde iki yolcu minibüsü ile bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Western Cape eyaletinde iki yolcu minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, kazada yaralılar olduğunu da belirterek, olay yerine acil yardım ve trafik ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.