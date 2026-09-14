Emir Abdurrahman BULUT / KKTC, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında kaybolanlara yönelik arama çalışmalarını inceleyerek, 'Sonuç alınıncaya kadar çalışmalar devam edecek' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile arama faaliyetlerine katılan özel donanımlı Optimus Prime gemisinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Üstel, TCG Alemdar ve TCG Işın gemilerinin aramalarda önemli görevler üstlendiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri personeline teşekkür etti.

Üstel, Türkiye'den gelen Optimus Prime gemisinin batık alanında çalışmaya başladığını kaydederek, geminin teknik donanımı ve uzaktan kumandalı su altı robotları sayesinde enkazın daha önce ulaşılamayan bölümlerinin ayrıntılı incelenebileceğini söyledi. Üstel, 'Devletimiz ilk günden itibaren olduğu gibi bugün de kayıplarından vazgeçmiş değildir. Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir iş birliği ve koordinasyon içerisinde bütün imkanlarımızı kullanmaya devam ediyoruz' diye konuştu.

Denizden, havadan ve karadan yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Üstel, gelişmeler hakkında kayıp ailelerinin ve kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti. Üstel, kazada hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.