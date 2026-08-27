Gülseren KARAPINAR-Mehmet ALA/İSTANBUL, (DHA)- BAYRAMPAŞA'da Murat Alçı, kızıyla evlenmek için görüştüğü aile dostları Mahmut O.'ya iddiaya göre borç olarak verdiği 8 Cumhuriyet ve 200 gram altını istemek için evlerine gidince aile şikayetçi oldu. Mahmut O.'nun 'Kızımı rahatsız ediyor' diyerek hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Murat Alçı, tekrar altınları istemek için eve gidince kararı ihlalden tutuklanıp, 3 gün hapis yattı. Kendisini din görevlisi olarak tanıtıp, onlarca kişiyi dolandırdığı öne sürülen Mahmut O. hakkında bazı mağdurların da şikayetçi olduğu belirtildi.

Bayrampaşa'da yaşayan Murat Alçı, 2024 yılında evlenmeye karar verdi. Yaklaşık 15 yıldır din görevlisi olarak tanıdığı, aile dostları olan Mahmut O.'nun yanına giden Alçı, ona evlenmek istediğini ve çevresinde uygun birinin olup olmadığını sordu. Mahmut O. ise Murat Alçı'ya kızı Fatma Birgül ile görüşebileceğini söyledi. Bunun üzerine Fatma Birgül O. ile Alçı görüşmeye başladı. Bu süreçte Mahmut O., Murat Alçı'yı arayıp ekonomik zorluk yaşadığını ve paraya ihtiyacı olduğunu belirtti. Alçı, birikimi olan 8 Cumhuriyet ve 200 gram altınını Mahmut O.'ya borç verdi. Yaklaşık 1,5 ay görüşen Alçı ile Fatma Birgül O. anlaşamadı. Alçı, bir süre sonra Mahmut O.'dan alacağı olan altınları istedi. Mahmut O. ise maddi imkanı olmadığını, yaklaşık 2 milyon karşılığı olan altın borcuna karşı eşinin üzerine kayıtlı daireyi devredebileceklerini söyledi. Tapu devri için randevu alındı ancak bir süre sonra Mahmut O., daireyi devretmekten vazgeçti. Savcılığa giderek dolandırıldığını belirtip suç duyurusunda bulunan Murat Alçı, Mahmut O. hakkında 111 icra dosyası olduğunu belirtti. Alçı 'Ulaşabildiğim yaklaşık 10 mağdur var. Dairesini kaybeden de var, arazisini kaybeden de var. Toplamda yaklaşık 50 milyon liralık mağduriyetten söz ediyoruz' dedi. Alçı'nın yanı sıra Salim Özcan, Hakan Bulut ve Asim Yeşilyurt da farklı tarihlerde Mahmut O. tarafından dolandırıldıklarını öne sürdü.

'1,5 AYLIK SÜREÇTE EVLİLİK OLMADI'

Murat Alçı, '2024 yılında Mahmut O. ve Fatma O. tarafından dolandırıldım. 10-15 yıldır zaten biz bu aileyi tanıyoruz. Sonrasında, bu tanışıklığımız devam etti. Mahmut O., bizim aile büyüğümüz ve hoca olarak bildiğim için kendisine evlilik düşüncesiyle gittim. Bana uygun görürsem kızı Fatma Birgül O. ile evlenebileceğimi söyledi. Ben de şaşırdım tabii ki. Sonrasında bu olayı düşünmem gerektiğini söyledim. Biz de ailece gittik istemeye ve bir 1,5 aylık süreçte evlilik herhangi bir şekilde olmadı' dedi.

'2 MİLYON LİRAYI 200 GRAM ALTIN VE 8 CUMHURİYET KARŞILIĞINDA BOZDURDUM'

Alçı, 'Mahmut O. sonrasında benden kızının adını kullanarak borç para talep etmeye başladı. Bana eşinin adına olan bir daireyi 2 milyon lira karşılığında, satma vaadiyle bir para aldı. Bu parayı da ben ona ev alma karşılığında vermiştim. Yaklaşık 2 milyon lirayı, 200 gram altın ve 8 Cumhuriyet altını karşılığında bozdurdum ve kendisine verdim. Kendisi de 'Tamam burayı satıyoruz' dedi. Eşiyle konuşmuş ve eşinin de satış onayı olduğunu ve vekaleti olduğunu bana söyleyip bu şekilde evin satış iznini almış. 3 gün sonra tapuya gitmek sözüyle kendisinden söz aldım. 3 gün sonra geldiğimizde benden aldığı bu nakit parayı gidip eşinin adına başka bir yer aldığını öğrendim. Dairemi istediğimde bu daireyi satmayacaklarını söylediler. Sonrasında, 'Paramı verin benim o zaman' dedim. Parayı da bir yere yatırdıklarını ve bir sıkıntı olduğundan bahsettiler. Biz bu olayı başta dolandırıcılık olarak nitelendirmedik ve baktık bir yanlış anlaşılma var herhalde. Ailem gitti görüşmeye, biz gittik görüşmeye. Gün vererek beni oyaladılar. 'Bu cuma vereceğiz, şu hafta vereceğiz, bu hafta vereceğiz' diye paramı vereceğini taahhüt ederek beni oyaladılar' diye konuştu.

'50 MİLYON LİRANIN TAMAMI BUHAR OLMUŞ DURUMDA'

Murat Alçı, 'Mahmut O. adlı kişi benim hakkımda şikayet talebinde bulunmuş. Ben onları ölümle tehdit etmişim çocuklarını ölümle tehdit etmişim. Mafya tutmuşum bunların kapılarına dayanmışım, evlerini basmışım diye. İftiralar atıyorlar. Karakolda da ev karşılığında verdiğim parayı ona hibe ettiğimi, 'Vermesem de olur amca' demişim. Bununla ilgili beyanlarda bulunuyor. Öyle bir şey yok. Uzaklaştırma çıktıktan sonra biz bu olayı araştırıyoruz ve bunun neticesinde İcra Dairesi'nde 111 icra dosyası olduğunu öğreniyorum. Bu insanlardan 10'una ulaşıyorum. Dairesi giden mi dersiniz 2 dönüm arazisi giden mi dersiniz, Türkiye'nin farklı şehirlerinde insanları dolandırmışlar. Bu elime geçen evraklarda çocuklarının tamamının ismi geçiyor. Toplamda 50 milyon lira gibi bir paradan bahsediyoruz. Sayın savcım bu dosyalar bir kıza yazdığım aşk mektubu değil. Bunların tamamı 50 milyon lira yapıyor ve bu paranın tamamı buhar olmuş durumda' dedi.

'HAKKIMI ARARKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞTÜM'

Murat Alçı, konuşmasının devamında 'Aile benim hakkımda uzaklaştırma kararı almış ve kızları benim hakkımda şikayetçi olmuş. 'Ölüm tehdidi yapıyormuşum, evlerini basıyormuşum' Ortalıkta bir delil niteliğinde hiçbir şey yok. Bu insanlar beni hem dolandırmış hem de zan altında bırakıp beni sanki suçluymuşum gibi, bir suç işlemişim gibi hakkımı ararken haksız duruma düşmüş durumdayım' dedi.

'UZAKLAŞTIRMA TALEP ETTİLER'

Alçı, 'Ben bu insanları dava edip hakkımı savunduğum için benden uzaklaştırma talep ettiler. Hakkımı aramak için sene başında sanal medya üzerinden yaptığım paylaşımdan ötürü uzaklaştırma talebi aldırdılar. Bu uzaklaştırma sonrası 3 gün tutuklama talebi çıktı. Bu ihlalden dolayı 3 gün hapse atıldım. Ben hapisten çıktıktan sonra kızın kardeşi gidiyor, tekrar uzaklaştırma talep ediyor ve benim hakkımda 250 bin lira tazminat davası açıyor. Ben burada zaten 2 milyon lira paramı kaybetmişim. Beni dolandırmış babası, annesini kullanarak benim paramı gasbetmişler. Bu şekilde ben hakkımı ararken adliyeye gidiyorum ve adliyede tutuklanıyorum. Bu nasıl bir olay. Ben hakkımı nasıl arayacağım. 1 yıla kadar hapis alma durumum var' dedi.

'HİÇ SUÇUM YOKKEN 3 GÜN HAPİS YATTIM'

Alçı ' Bu ailenin beni dolandırdığını söylüyorum dosyam takipsizlik almış. Dolandırılmam da delilli ispatlı. Tutuklanması gereken içeride olması gereken onlarken, ben gidiyorum Metris'te 3 gün yatıyorum hiçbir suçum yokken' diye konuştu. Diğer yandan iddialara ilişkin DHA muhabirinin ulaşmaya çalıştığı Mahmut O. ile Fatma O. telefonları açmadı. (DHA)