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SKRINIAR, FENERBAHÇE AİT OLDUĞU YERE DÖNDÜ

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Aybastı ilçesi Alacalar Mahallesi Sevdeş mevkisinde meydana geldi. Ömer Ercan, 2 katlı evinin çatısını tamir ettiği sırada dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Ercan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Ercan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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