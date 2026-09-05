Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR,(DHA) - İZMİR Enternasyonal Fuarı (İEF) bu yıl 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında 'Fuar Şehrin Kalbinde' sloganıyla 95'inci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) 'Fuar Şehrin Kalbinde' sloganıyla 95'inci kez start aldı. 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında farklı sektörlerden firmaları ziyaretçilerle bir araya getiren fuar kapsamında Kültürpark'ın farklı noktalarında gün boyunca kültür, sanat, eğlence ve deneyim odaklı etkinlikler gerçekleştirilecek. İEF, her gün 16.00-23.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kültürpark'ta gerçekleştirilen İEF'in açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Açılış töreninde müzik dinletisi ve halk dansları gösterisi sergilendi.

'FUARIN KAPISINDAN GİREN HER KUŞAK BAŞKA BİR İZMİR GÖRDÜ'

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 'Geçen 95 yılda, farklı yıllarda fuarın kapısından giren her kuşak başka bir İzmir'i gördü. Bir kuşak pavyonlarda dünyanın farklı ülkelerini tanıdı, bir kuşak yürüyen merdiveni ilk kez burada gördü. Bir başkası fuarı; konserleriyle, arkadaşlarıyla geçirdiği yaz akşamlarıyla hatırladı. Ben de öğrencilik yıllarımda fuarda çalıştım, çok güzel anılarım oldu. Şimdiki çocuklar ise fuarın bambaşka bir yüzünü tanıyor' dedi.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın, tüm İzmirlilerin ortak hafızası ve hatırası olduğunu ifade eden Tugay, 'İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 100'üncü yılına 5 yıl kaldı. Neredeyse bir asırdır yaşayan bu büyük buluşmayı ikinci yüzyılına hazırlamak, bizim kuşağımızın sorumluluğu. Önümüzdeki 5 yılı bu gözle değerlendireceğiz. Fuarın ilk yüzyılında dünya İzmir'e geldi; ikinci yüzyılında İzmir'in dünyaya söyleyeceği çok daha fazla söz olacak. Üretimi, ticareti, kültürü, sanatı, gençlerimizin yaratıcılığını, bu şehrin özgür ruhunu ve dayanışma kültürünü dünyayla daha güçlü biçimde buluşturacağız. Geçmişimizden güç alacağız, geleceğimizi birlikte kuracağız' diye konuştu.

'İEF, EKONOMİK KALKINMA HEDEFLERİYLE ÖZDEŞLEŞMİŞ KÖKLÜ BİR ORGANİZASYON'

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez ise 'Ege'nin parlayan yıldızı İzmir'den dünyaya uzanan bu fuar; Türkiye'nin ticarette ve fuarcılık alanında yeni ufuklara yürüyüşünün, küresel pazarlarda daha güçlü bir yer edinme iradesinin güçlü bir göstergesidir. İEF, Cumhuriyetimizin ekonomik kalkınma hedefleriyle özdeşleşmiş köklü bir organizasyondur. Kuruluşundan bugüne ülkemizin sanayisinin, ticaretinin, üretim gücünün ve girişimcilik kapasitesinin dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol oynamıştır' ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından sahnede kurdele kesildi. (DHA)

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