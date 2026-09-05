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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah sevkiyatı yapan şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobili takibe aldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan araçta yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken M.B.V. (20) ve E.T.(21) gözaltına alındı.

Kayıp olarak aranırken, Titus Tüneli'nde baygın halde bulundu

İsa ÇİÇEK/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde polis ekipleri tarafından otoyolda takip edilerek durdurulan otomobilde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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