Avrupa futbolunda transfer gündeminin en dikkat çekici iddialarından biri Arda Güler üzerinden geldi. Fransa’nın güçlü kulüplerinden Paris Saint-Germain’in, Real Madrid’in genç yıldızı için 115 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. İddiaya göre PSG, 21 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katmak için Real Madrid’in kapısını yüksek bir bonservis bedeliyle çaldı. Haber, Avrupa futbol kamuoyunda kısa sürede geniş yankı bulurken, Arda Güler’in geleceğiyle ilgili tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

REAL MADRİD’İN KARARI MERAK EDİLİYOR

Arda Güler, Real Madrid’de özellikle orta saha ve hücum hattındaki performansıyla dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor. Milli futbolcunun gelişimi ve takım içerisindeki artan rolü, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

PSG’nin 115 milyon euroluk teklif yaptığı iddiasının gerçeğe dönüşmesi halinde, transferin Avrupa futbolunun en yüksek bedelli hamlelerinden biri olması bekleniyor. Ancak şu ana kadar Real Madrid veya PSG tarafından bu teklifin yapıldığına ilişkin resmî bir açıklama gelmiş değil.

Dolayısıyla 115 milyon euroluk rakam şimdilik transfer piyasasında ortaya atılan bir iddia olarak değerlendiriliyor. Nitekim sosyal medyada Real Madrid taraftarları arasında da haberin doğruluğu konusunda farklı görüşler bulunuyor.

ARDA’NIN MADRİD’DEKİ GELECEĞİ

Real Madrid’e 2023 yılında transfer olan Arda Güler, geçen sezon daha fazla süre alarak takımın önemli genç oyuncularından biri haline geldi. Performansı, oyun görüşü ve özellikle hücum organizasyonlarındaki etkisiyle dikkat çeken milli futbolcu, Madrid ekibinin geleceğe yönelik planlarında önemli isimlerden biri olarak değerlendiriliyor.

PSG’nin gerçekten 115 milyon euroluk bir teklif sunup sunmadığı ve Real Madrid yönetiminin bu rakama nasıl yaklaşacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Şimdilik kesin olan tek nokta, Arda Güler’in adının Avrupa’nın en büyük kulüplerinden PSG ile birlikte transfer gündeminin merkezine oturmuş olması.