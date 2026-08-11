Alican GÜMÜŞ/ HATAY, (DHA)- HATAY'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 915 kök kenevir bitkisi ile 39 kilo 560 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samandağ ilçesi Çanakoluk Mahallesi'nde bir arazide kenevir ekildiğini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, boyları 1,5 ile 3,5 metre arasında değişen 915 kök kenevir bitkisi ile 39 kilo 560 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili kimlikleri henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)