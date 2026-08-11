ANKARA, (DHA)- COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çevrim içi düzenlenen COP31 Danışma Kurulu Toplantısı'nda farklı ülkelerin iklim değişikliği alanındaki bürokratları ve uzman yöneticileriyle görüştü.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 'da Antalya'da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS/UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında, farklı ülkelerde iklim değişikliği ile mücadele konusunda görev yapan; alanında uzman bürokrat ve yöneticilerin yer aldığı COP31 Danışma Kurulu oluşturuldu. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında Danışma Kurulu üyeleri çevrimiçi olarak ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Türkiye'nin söylemlerin yerini eylemlere bırakacağı, 'Uygulama COP'u vizyonuna ilişkin sunum yapan Bakan Kurum, 10 maddeden oluşan COP31 Eylem Gündemi ve 6 maddelik küresel uygulama hedeflerinin altını çizdi.

DANIŞMA KURULU ÜYELERİYLE İSTİŞARELERDE BULUNDU

COP31 Başkanlığı'nın bugüne kadar yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında bilgi veren Bakan Kurum, kimsenin geride bırakılmadığı bir Taraflar Konferansı'nı hayata geçirme amacıyla bu müzakerelerin devam edeceğini kaydetti. Bakan Kurum, ayrıca COP31'in eylül ve ekim ayı ajandasına ilişkin paylaşım yaparak Danışma Kurulu üyeleriyle istişarelerde bulundu.

'COP31'İ KÜRESEL İKLİM MÜCADELESİNİN ANAHTARI YAPACAĞIZ'

Toplantıya ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, 'COP31 sürecinde en önemli paydaşlarımızdan biri Danışma Kurulumuz olacak. Dünyanın dört bir yanında yer alan, alanında uzman isimleri bir araya getirdik; COP31 zirvesinde geleceğimiz için neler yapabileceğimizi istişare ediyoruz. Kurulumuzla yaptığımız çevrim içi toplantıda; COP31 hazırlıklarımızı, vizyonumuzu ve hedeflerimizi anlattık, üyelerimizin değerli görüşlerini ve beklentilerini dinledik. COP31'i sadece bir konferans olarak bırakmayacak; ortak akıl, diyalog, uzlaşı ve aksiyonla küresel iklim mücadelesinin anahtarı yapacağız' dedi. (DHA)