Berkay YILDIZ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Şampiyonası, Atakum Sahili'nde başladı.

Şampiyonanın ilk bölümü olan Endurance yarışlarında sporcular, açık denizde belirlenen parkurda mücadele etti. Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Şampiyonası'na 42 kulüpten yaklaşık 600 sporcu katıldı. Bugün başlayan Endurance yarışları, 13 Ağustos'ta tamamlanacak. Sporcular, açık denizde uzun mesafeli parkurda mücadele ederken dayanıklılık ve takım uyumu ön plana çıkıyor. Şampiyonanın ikinci bölümü olan Beach Sprint yarışları ise 14-16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu kategoride sporcular, sahilden koşarak teknelerine ulaşacak, denizdeki parkuru tamamladıktan sonra yeniden kıyıya çıkarak koşuyla finiş çizgisine ulaşacak. 6 gün sürecek şampiyona, Atakum Sahili'nde Deniz Kızı Kafe yanında, 08.30-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. (DHA)