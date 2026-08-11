Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de sezonun ilk haftasında 17 Ağustos Pazartesi günü Samsunspor deplasmanına çıkacak Göztepe, rakibini yenerek maratona 3 puanla giriş yapmayı hedefliyor. Sezon öncesi 5'i yabancı 6 transferle yenilediği kadrosuyla oynadığı 7 hazırlık maçında 6 galibiyet, 1 beraberlikle iyi sinyaller veren Göz-Göz, Samsunspor'a karşı deplasmanda kazanmaya hasret kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 3 lig maçını kaybetti.

Samsunspor'a 2022-2023 sezonunda 1'inci Lig'de gurbette 1-0 yenilen Göztepe, Süper Lig'de de iki sezondur şanssızlığı kıramadı. İzmir temsilcisi, Karadeniz ekibine ligde 2024-2025 sezonunda dış sahada öne geçmesine rağmen 4-3, geçen sezon ise 3-0 mağlup oldu. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde bu kez kazanan taraf olmayı hedefleyen Göztepe'de, Avrupa'ya transferleri gündemde olup özel maçlarda oynatılmayan Juan ve Dennis'in Samsun'a götürülmesi beklenmiyor.