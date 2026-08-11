KÜTAHYA,(DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun iddialı takımları arasında yer alan Kütahyaspor'da kulübün yeni tesisleri için Yoncalı'da temel atıldı.

Geçtiğimiz sezon 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk ipini göğüsleyen Kütahyaspor, 24 yıllık ara sonrasında 2'nci Lig'de mücadele edecek. Mavi-lacivertli ekipte yeni sezon öncesinde modern tesisler için de çalışmalar başladı. Kütahya'nın termal turizmi ile dikkat çeken bölgesi Yoncalı'da inşaatı ve finansmanı NG Grup tarafından üstlenilen modern bir tesis kurulacak. Tesisin temel atma törenine; Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Kütahyaspor Kulübü Başkanı Osman Altınkaya, NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral, Nafi Güral Eğitim Vakfı Başkanı Gülsüm Güral, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ile grubun üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Kütahyaspor yöneticileri, teknik heyet ve altyapı oyuncuları katıldı.

Törende konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, spor kulüplerinin kalıcı ve sürdürülebilir başarı elde edebilmesi için güçlü bir kurumsal yapıya ve düzenli gelir kaynaklarına sahip olması gerektiğini vurgulayarak bu konuda emek ve fedakarlıkları nedeniyle Güral ailesine teşekkür etti.

NG GRUP KURUCU BAŞKANI NAFİ GÜRAL: HEDEF DAHA ÜST LİGLERE DOĞRU GÜÇLÜ BİR YOLCULUK BAŞLATMAK

Hedeflerinin daha üst ligler olduğunu belirten NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral, '3'üncü Lig'deki şampiyonluk herkese büyük gurur yaşattı. Ancak asıl hedef, yalnızca 2'nci Lig'de tutunmak değil, daha üst liglere doğru güçlü bir yolculuk başlatmak. Bunun için kulübün hiçbir kişi veya kuruma bağlı kalmadan, kendi ayakları üzerinde durabileceği kurumsal bir yapıya kavuşması gerekiyor' dedi.

NG KÜTAHYA SERAMİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERKAN GÜRAL: FUTBOL DÜNYADA 100 MİLYONLARI DEĞİL MİLYARLARI ARKASINDAN SÜRÜKLÜYOR

Sporun toplumları buluşturan önemli bir unsur olduğunu vurgulayan NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, 'Bu sporların en önemlilerinden bir tanesi de futbol. Futbol dünyada 100 milyonları değil milyarları arkasından sürüklüyor. Dünya piyasasından nasıl önemli transferler yapılıyor hep beraber izliyoruz. Bunların gerçekleşmesi için de böyle tesisleşme, altyapı, futbol okulları, futbol akademilerinin olması lazım. Hiçbir gencimiz futbolcu olarak doğmuyor. Biz meziyeti olan gençlerimizi bulup, onları yetiştirip işinin ehli hocalara teslim edip onları kazanmamız lazım. Şu anda bulunduğumuz bu saha da bugün temeli atılan tesis de bunlardan bir tanesi. Allah nasip ederse 5-6 ay içerisinde tamamlayıp Ocak ayı içerisinde ya da en geç Şubat ayı içerisinde de futbolcularımızın konaklayacağı bir toplanma noktası haline inşallah getireceğiz' diye konuştu.

Güral, tesisin 5 yıldızlı bir otel statüsünde hazırlanacağını ve projenin Türkiye'de örnek projelerden bir tanesi olacağını dile getirdi.

'SIRA ÇİLEKLERE GELDİ'

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Erkan Güral, 'Artık sıra çileklere geldi. İnce eleyip sık dokuyoruz. Acele etmiyoruz. Önümüzde çok aday var. Bunların en doğrusu en bize uygunu hangisiyse bakıp ona göre seçip yapılanmamızı, transferlerimizi tamamlamış olacağız' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kütahyaspor teknik heyeti ve altyapı sporcuları, Vali Işın ile NG Grup Kurucu Başkanı Güral'a çiçek takdim etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua sonrasında temele ilk harç atıldı.