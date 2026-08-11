İngiliz Turistler Kruvaziyerle Geldi

ANTALYA'nın Alanya ilçesine demirleyen 'Marella Discovery' adlı kruvaziyer çoğunluğu İngiliz 1807 turisti şehre getirdi.

Malta bandıralı, 264 metre uzunluğundaki 'Marella Discovery' adlı kruvaziyer, Marmaris'ten yola çıktı. Çoğunluğu İngiltere vatandaşı olmak üzere toplamda 1807 turist ve 728 personelin bulunduğu gemi bu sabah Alanya Limanı'na demirledi. Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra turistler gemiden inerek ilçe merkezine dağıldı. Bazı turistler ise tur otobüslerine binerken bazıları da safari ciplerini tercih etti. Kruvaziyerin saat 18.00'de Kıbrıs'ın Limasol şehrine gitmek üzere demir alacağı öğrenildi.

(DHA Haber- Kamera: Erkan UYSAL/ALANYA, (DHA)-