Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Alpay E. (50), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli Alpay E.'yi takibe aldı. Ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda Alpay E.'nin evine operasyon yaptı. Polisi görünce kaçmaya çalışan şüpheli, bir süre yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yaklaşık 50 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Alpay E., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.