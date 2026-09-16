MANİSA, (DHA)- TRENDYOL 1'inci Lig'de son 5 maçını kazanamayan Manisa Futbol Kulübü'nde iki futbolcu milli takımlarından davet aldı. Siyah-beyazlıların 22 yaşındaki forveti Alenis Vargas, Honduras A Milli Takımı'nın Concacaf Uluslar Ligi'nde oynayacağı Surinam, Jamaika ve Martinik maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Genç futbolcu Oğuzhan Yurtdaş ise U17 Milli Takımı'mızın 26 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenecek Uluslararası Dostluk Turnuvası aday kadrosunda yer aldı. Vargas bu sezon Manisa FK'da 7 maçın tamamında görev alırken, 554 dakika süre buldu. Geçen sezon Manisa FK'da profesyonelliğe adım atan defans oyuncusu Oğuzhan ise bu sezon henüz görev yapmadı.

Kaynak: DHA