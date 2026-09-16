Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- TRENDYOL 1'inci Lig'de yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Muğlaspor'da cuma günü Atatürk Stadı'nda oynanacak Iğdır FK müsabakası öncesi Başkan Menaf Kıyanç taraftarı tribünlere davet etti. 'Muğla'da futbol kültürü oluşuyor' diyen Kıyanç, 'Cuma akşamı Muğla'da yine çok güzel bir futbol atmosferi yaşamak istiyoruz. Gece maçlarının şehrimize ayrı bir güzellik kattığını düşünüyorum. Maçtan önce ve sonra insanlarımızın parklarda, caddelerde, kafelerde ve sokaklarda yeşil-beyaz formaları ve atkılarıyla dolaşması, Muğlaspor'a olan aidiyetin her geçen gün daha da güçlendiğini gösteriyor' dedi.

'MUĞLASPOR SEVGİSİNİN KENT YAŞAMININ HER ALANINDA DAHA FAZLA HİSSEDİLMEYE BAŞLADIĞINI GÖRÜYORUM'

Takımın şehrin her noktasında büyük bir ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Menaf Kıyanç sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'Muğlaspor sevgisinin kent yaşamının her alanında daha fazla hissedilmeye başladığını görüyorum. Artık Muğla'da bir futbol kültürünün oluştuğunu, takımımızın şehrin her noktasında hissedildiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu aidiyeti hep birlikte daha da büyütelim, cuma akşamı Atatürk Stadyumu'nu dolduralım ve takımımızın yanında olalım. Sahada mücadele eden futbolcularımız, tribünde onları yalnız bırakmayan Muğlalılarımızla birlikte bu güzel hikayeyi yazmaya devam edecek.'

Sezon öncesi 1'inci Lig maçları için tadilattan geçen statta uluslararası standartlarda yenilenen atletizm pistinin de yeni haftada kullanıma açılacağı açıklandı.