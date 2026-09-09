ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında inşaat maliyetinin yıllık yüzde 28,33, aylık yüzde 1,15 arttığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,15 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,33 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,28 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,92 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,13 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,51 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,08 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,37 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,19 arttı. (DHA)