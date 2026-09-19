Erol GÜNGÖRDÜ/ EZİNE, (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde düğün dönüşü minibüsten inip, yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Çelik (97), cinsi henüz bilinmeyen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından aracıyla kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ezine ilçesi Çanakkale-İzmir kara yolu Taştepe köyü yakınlarında meydana geldi. Düğün dönüşü bindiği minibüsten inip, yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Çelik'e, sürücüsü ve cinsi öğrenilemeyen bir araç çarptı. Kazanın ardından sürücü aracıyla kaçarken, yolda hareketsiz şekilde yatan Çelik'i ezmemek için sürücülerinin manevra yaptığı 3 araç ise bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Çelik'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Kaçan sürücüyü tespit edip, yakalamak için harekete geçin ekipler, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)