İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Barajı'nda toplu balık ölümleri yaşandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ve balıklardan numune alınarak inceleme başlatıldı.

Ayvacık ilçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Ayvacık Barajı'nda balık ölümleri yaşandı. İhbar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ayvacık Barajı'nda inceleme yaptı. Saha incelemelerinde, balık ölümlerinin baraj gölünün birden fazla bölgesinde tespit edildiği belirtildi. Kıyılara vuran yüzlerce balığın iri yapıda olduğu görüldü. Ekipler, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

9 Eylül'de Çanakkale'deki Atikhisar Barajı'nda da toplu balık ölümleri yaşanmıştı. (DHA)