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15'inci dakikada Altaylı İbrahim'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ali'nin yerden vuruşunda kaleci Umutcan üzerine gelen topu kontrol etti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ilk hafta mücadelesinde Altay evinde Denizli İdmanyurdu 1959 ile 1-1 berabere kaldı. Altay'ın golünü 21'inci dakikada Arif, Denizli ekibinin golünü 77'nci dakikada penaltıdan Mustafa Arda attı.

Uluslararası Edirne Maratonu, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı / Ek fotoğraflar

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