Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-
STAT: İnegöl İlçe
Hakemler: Sinan Özcan, Kenan Özcan, Hasan Ata
İNEGÖLSPOR: Harun Tekin, Oğuz Ceylan, Behzat Taha Dede, Mete Sevinç(Dk 88 Furkan Saki) Orhan Aktaş, Yusuf Tursun(Dk 88 Kadir Bakırtaş) Uğur Çetinkaya (Dk 59 Erdem Aygül) Taha Recep Cebeci(Dk 58 Kaan Akyazı) Emirhan Altıntaş, Koray Kılınç(Dk 71 Görkem Demirel) Hasan Hüseyin Acar
12BİNGÖLSPOR: Mızhat Burak Sarı, Mertan Caner Öztürk(Dk 60 Koray Yağcı) Hüseyin Öztürk, Kerem Çağatay(Dk 36 Muhammed Eren(Dk 84 Mehmet Çelik) Ahmet Furkan Özcan, Hasan Ayaroğlu, Cem Ekinci, Talha Bulut(Dk 83 Furkan Azak) Emirhan Çavuş(Dk 60 Baran Sarka) Serkan Yıldız, Berkay Muratoğlu
GOLLER: Dk. 53 Koray Kılınç, Dk. 90+4 Görkem Demirel (İnegölspor), Dk.67 Koray Yağcı, Dk. 73) Furkan Özcan (12 Bingölspor)
Sarı kartlar: Emircan Altıntaş(İnegölspor) Hasan Ayaroğlu, Muhammed Eren(Bingöl)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ilk hafta karşılaşmasında İnegölspor sahasında konuk ettiği 12 Bingölspor ile 2-2 berabere kaldı. (DHA)