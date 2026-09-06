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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ilk hafta karşılaşmasında İnegölspor sahasında konuk ettiği 12 Bingölspor ile 2-2 berabere kaldı. (DHA)

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