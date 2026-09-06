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Karşılaşmanın ilk yarısı Arca Çorum FK'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

6'ncı dakikada Ramirez ile duvar pasında buluşan Kyziridis, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

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