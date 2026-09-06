Yusuf ÇINAR / ÇORUM, (DHA)
STAT: Çorum Şehir
HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Samet Çiçek, Özcan Sultanoğlu
ARCA ÇORUM FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Serdar Saatçı, Smolcic (Dk. 81 Moukoko), Borza, Ramadani, Fredy (Dk. 71 Berat Özdemir), Cengiz Ünder (Dk. 72 Göktan Gürpüz), Kyziridis, Diomande (Dk. 66 Mahmic), Ramirez (Dk. 82 Arda Şengül)
EYÜPSPOR: Moldovan, Talha, El Yamiq (Dk. 46 Anıl Yaşar), Jules, Giordano (Dk. 76 Arda Yavuz), Massanga, Boutobba (Dk. 46 Yusuf Barası), Costa (Dk. 63 Hamza Akman), Yao, Michalak, Abdullahi (Dk. 63 Pintor)
SARI KARTLAR: Cengiz Ünder (Arca Çorum FK) - Costa, Anıl Yaşar (Eyüpspor)
GOLLER: Dk. 6 Kyziridis, Dk. 27 Borza, Dk. 88 Mahmic (Arca Çorum FK)
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.
2'nci dakikada ani gelişen Eyüpspor atağında Michalak'ın ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
6'ncı dakikada Ramirez ile duvar pasında buluşan Kyziridis, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0.
27'nci dakikada Kyrizidis'in ceza sahası son çizgisinde penaltı noktasına yerden gönderdiği topun gelişine vuran Borza'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
35'inci dakikada ani gelişen Çorum FK atağında Fredy'nin ceza sahası dışından kaleye çektiği şut üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
41'inci dakikada Jules'in pasıyla buluşan Boutobba ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şutu kaleci Felipe son anda kornere çıkarttı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Arca Çorum FK'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
51'inci dakikada orta alanda rakibinden kurtulan Cengiz Ünder, ceza sahası yayı üzerinden kaleye çektiği şutu kaleci Moldovan son anda kurtardı.
59'uncu dakikada Kyziridis'in pasıyla buluşan Borza penaltı noktasında kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
69'uncu dakikada Gökhan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazından topla buluşan Mahmic, çaprazdan kaleye çektiği şutu kaleci Moldovan ayaklarıyla çeldi.
88'inci dakikada Moukoko'un ara pasıyla buluşan Mahmic, ceza sahası içinde kaleye yerden gönderdi şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
Karşılaşmayı Arca Çorum FK 3-0 kazandı. (DHA)