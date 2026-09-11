İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- BAYKAR tarafından geliştirilen Akıncı TİHA, Roketsan tarafından geliştirilen İHA-300 süpersonik balistik füzesiyle gerçekleştirilen testte, 250 kilometre menzildeki deniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu.

Baykar tarafından geliştirilen Akıncı TİHA, test faaliyeti kapsamında Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalandı. Karadeniz üzerindeki test sahasına ilerleyen Akıncı, Sinop açıklarında gerçekleştirilen atış testinde, deniz üzerindeki hedefe İHA-300 mühimmatını ateşledi. Hedef tam isabetle vurulurken, testin ardından Akıncı planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya döndü.

KATMANLI HAREKAT GÜCÜ

Daha önce İHA-122 ve İHA-230 süpersonik füzelerinin Bayraktar Akıncı'ya entegrasyonu başarıyla tamamlanmıştı. İHA-300 füzesinin de başarı entegrasyonu ile Akıncı'nın uzun menzilli ve yüksek etkili taarruz kapasitesi yeni bir seviyeye taşındı. Bugüne kadar milli TİHA'nın geliştirme ve mühimmat entegrasyon faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN mühimmat ailesi, TEBER-81, TEBER-82, LAÇİN, LGK-81, LGK-82, HGK-82, GÖKÇE Güdüm Kiti, GÖZDE Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV arayıcı ve lazer arayıcı başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze, ÇAKIR Seyir Füzesi ile EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat başarıyla entegre edildi. Farklı menzil, güdüm ve harp başlığı seçeneklerine sahip bu mühimmat çeşitliliği sayesinde AKINCI, yakın mesafeden uzun menzile uzanan, farklı hedef türlerine karşı görev yapabilen katmanlı bir harekât ve taarruz kabiliyeti kazandı.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Geride bıraktığımız 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin %90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ BAYKAR

2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı. (DHA)