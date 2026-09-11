AZERBAYCAN, (DHA) - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ile birlikte 5'inci Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu kapsamında faaliyet gösteren çalışma gruplarının eş başkanlarıyla bir araya geldi. Bakan Bayraktar, yeni dönemde özellikle elektrik alanındaki iş birliğini daha ileri bir aşamaya taşıyacak bağlantısallık konusuna daha güçlü şekilde odaklanma kararı aldıklarını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü'deki temasları kapsamında Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ile 5'inci Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu altındaki çalışma gruplarının eş başkanlarıyla buluştu. Görüşmeye dair sanal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bayraktar, 'Türkiye ve Azerbaycan'dan ilgili kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerinin yer aldığı 6 çalışma grubumuzun; hidrokarbonlar ve petrokimya, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, elektrik iletim ve dağıtımı, madencilik ve regülasyonlar başta olmak üzere yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldık' ifadelerini kullandı.

'TİCARET İMKANLARINI GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Görüşmede ele alınan başlıklara ve geleceğe dönük adımlara değinen Bakan Bayraktar, 'İkili ve bölgesel elektrik bağlantılarından hidrokarbon sahalarındaki yeni ortaklıklara, enerjide dijitalleşmeden üçüncü ülkelerde geliştirilebilecek ortak projelere kadar önümüzdeki dönemin iş birliği başlıklarını ve atılabilecek somut adımları değerlendirdik. Yeni dönemde, özellikle elektrik alanındaki iş birliğimizi daha ileri bir aşamaya taşıyacak bağlantısallık konusuna daha güçlü şekilde odaklanma kararı aldık. İkili ve bölgesel elektrik projelerimizi bütüncül bir yaklaşımla ilerleterek enerji sistemlerimiz arasındaki entegrasyonu ve ticaret imkanlarını geliştirmeyi hedefliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma gruplarının teknik birikiminin önemine dikkati çeken Bayraktar, 'Çalışma gruplarımızın ortaya koyduğu teknik birikim ve ortak irade, Türkiye-Azerbaycan enerji ortaklığını yeni alanlarla büyütmemizin ve belirlediğimiz hedefleri somut projelere dönüştürmemizin en güçlü zeminini oluşturuyor' dedi.