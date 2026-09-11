ANKARA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı'nın 2026 yılı 2'nci Çağrısı'nın başladığını açıkladı.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye yönelik desteklerin sürdüğünü belirtti. Kacır, 'BiGG Yatırım Programı'nın 2026 yılı 2'nci Çağrısını başlatıyoruz. TÜBİTAK, BiGG Yatırım Programı ile girişimci adaylarının teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini desteklemeye devam ediyor. Çağrı kapsamında Mükemmeliyet Mührü alan girişimler yüzde 3 hisse karşılığında 1 milyon 350 bin TL yatırım alabilecek. Türkiye'nin teknoloji ekosistemini güçlendirmeye, girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz' dedi.

Paylaşımda, TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı'nın 2026 yılı 2'nci Çağrısı kapsamında başvuruların 30 Eylül 2026 tarihine kadar yapılabileceği ifade edilirken, programa ilişkin detaylı bilgilere 'https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/turkiyenin-ilk-yatirim-tabanli-girisimcilik-destek-programi-olan-bigg-yatirim-programinin-2026-2-cagrisi-acildi' linki üzerinden ulaşılabileceği belirtildi. (DHA)