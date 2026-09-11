ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Türkiye'nin en uzun 5 kara yolu tünelinden bugüne kadar toplam 38,7 milyon araç geçti' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye'nin dağlık ve zorlu coğrafyasını tünellerle aşarak kara yolu ulaşım standardını yükselttiklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, '2002 yılı sonunda 83 olan tünel sayımızı 548'e çıkardık. Aynı dönemde 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu da 881 kilometreye ulaştırdık. Böylece tünel sayımızı yaklaşık 6,6 katına, toplam tünel uzunluğumuzu ise yaklaşık 17,6 katına çıkardık. Bu süreçte tünel ağımıza eklenen 831 kilometrelik uzunluk, Kilis ile Afyonkarahisar arasındaki kara yolu mesafesine karşılık geliyor' dedi.

'YILDA 3,3 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLIYORUZ'

Uraloğlu, en uzun 5 tünelin Zigana, Ovit, Eğribel, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal ve Cankurtaran tünelleri olduğunu ifade ederek, 'En uzun 5 tünelimizin toplam uzunluğu 45,4 kilometreye ulaşıyor. Söz konusu dev tünellerimizle akaryakıt ve zamandan yılda 3,3 milyar lira tasarruf sağlıyoruz. Türkiye'nin en uzun 5 kara yolu tünelinden açıldıkları günden bugüne kadar toplam 38,7 milyon araç geçti' ifadelerini kullandı.

'SEYAHAT SÜRELERİNİ DÜŞÜRÜYORUZ'

Tünellerin zorlu coğrafi koşullara sahip güzergahlarda ulaşım standardını yükselttiğini belirten Uraloğlu, yüksek dağların ve geçitlerin tünellerle aşıldığını, özellikle kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde daha güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanı sağlandığını kaydetti. Uraloğlu, 'Tünellerimizle yalnızca dağları ve geçitleri aşmıyoruz; güzergahları kısaltıyor, seyahat sürelerini düşürüyor ve vatandaşlarımızın daha güvenli ulaşımını sağlıyoruz' açıklamasını yaptı. (DHA)