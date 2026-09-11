Sude KALYONCUOĞLU/KOCAELİ, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2025 yılını 65,2 milyar dolarlık rekor turizm geliriyle kapattığını açıklayarak, '2026 yılının ilk altı ayında ise 25,7 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Türkiye turizmin süper liginde zirveye talip eşsiz bir potansiyel' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kocaeli'de bir restoranda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programında parti teşkilatları ile bir araya geldi. Programa AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman ve Sami Çakır, Giresun Milletvekili Ali Temür, Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Bursa milletvekilleri Osman Mesten, Refik Özen, Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz, Muhammet Müfit Aydın, Ahmet Kılıç ve Ayhan Salman, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ile partililer katıldı.

Programda konuşan Bakan Ersoy, AK Parti iktidarının Türkiye'yi küresel düzende söz sahibi, yol belirleyici, barışın, müzakerelerin, istikrar ve güvenin adresi haline getirdiğini belirterek, 'Türkiye, dünyanın en büyük 16'ıncı ekonomisi oldu. Savunma sanayisinde özgün ve öncü teknolojiler geliştirdi, ulaşım ve haberleşme altyapısında önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Turizmi 12 aya ve 81 ile yayma vizyonu hayata geçirilerek ürün ve pazar çeşitliliği artırıldı. Tesisleşme, ulaşım, konfor ve sürdürülebilirlik alanlarında öncü uygulamalar devreye alındı' dedi.

Türkiye'nin 2025 yılını 65,2 milyar dolarlık rekor turizm geliriyle kapattığını açıklayan Bakan Ersoy, '2026 yılının ilk altı ayında ise 25,7 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Türkiye turizmin süper liginde zirveye talip eşsiz bir potansiyel' diye konuştu.

Dünyanın en yoğun ve kapsamlı arkeoloji çalışmalarının yürütüldüğünü, Cumhuriyet tarihinin en yoğun restorasyon, inşa ve ihya çalışmalarının gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen uluslararası iş birlikleri sayesinde binlerce kültür varlığının Türkiye'ye iadesinin sağlandığını söyledi. Bakan Ersoy, ayrıca sanat kurumlarının ulusal ve uluslararası sahnelerde her yıl başarı çıtasını yükselttiğini, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin milyonları kültür ve sanatla buluşturduğunu ve Türkiye'nin dizi ihracatında dünyanın üç büyük ülkesinden biri konumuna geldiğini ifade etti.

Kocaeli'ye ilişkin rakamları da paylaşan Bakan Ersoy, açıklamalarına şöyle devam etti:

'Son 24 yılda şehrimizde kültür ve turizme 491 milyon lira yatırım yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek isterim. Bu dönemde kamu eliyle yapılan kültür yatırımları ile yerel yönetimlerin turizm altyapı projelerine verilen destek 321 milyon lirayı aştı. 2002'de 33 olan işletme belgeli konaklama tesisi sayısının 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla 281'e, 966 olan yatak kapasitesi ise 16 bin 40'a yükseldi. Tesis sayısında yaklaşık 9 kat, yatak kapasitesinde ise yaklaşık 17 kat artış gerçekleşti. 2025 Ocak-Haziran dönemine kıyasla bu yıl Kocaeli'yi ziyaret eden yerli ve yabancı misafir sayısı da yaklaşık yüzde 2,3 artarak 485 bin kişi seviyesine ulaştı.'

KOCAELİ'DE PROJE ONAYLANDI

Bakan Ersoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan yaklaşık 20 bin hektar yüz ölçümlü 'Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Koruma Gelişim Bölgesi Kocaeli Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği'nin Bakanlık tarafından onaylandığını açıklayarak, 'Planla koruma-kullanma dengesi gözetilerek bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin korunmasının yanı sıra nitelikli ve düşük yoğunluklu turizm tesislerinin hayata geçirilmesinin amaçlandı. Kıyı turizminin yanında dalış, sağlık ve kültür turizmi, çiftlik, agro ve ekoturizm, kamp-karavan turizmi, bisiklet ve doğa turizmi gibi alternatif turizm türlerinin çeşitlendirilmesi hedefleniyor' dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILININ KAPISI ARDINA KADAR AÇILDI'

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla sürecin son virajı dönüldü, Terörsüz Türkiye ile Türkiye Yüzyılı'nın kapısı ardına kadar açıldı. Sürece karşı çıkan çevreler çeşitli anketler ve araştırmalar üzerinden milli ve manevi değerler ile sosyal ve dini kimlik üzerinden algı çalışmaları yürüttü. Bu kanun ne bir pazarlıktır ne tavizdir ne de aftır. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Türk devletinin bir projesidir. Ateşe boğulan coğrafyamızda kimsenin üzerimize kıvılcım dahi sıçratmasına imkan tanımayacak bir birlik ve kenetlenme adımıdır. Süreç milli varlığa, ülkenin ve milletin bekasına yönelik yarım asırlık tehdidi bütünüyle bertaraf edilmesini amaçlıyor' diye konuştu. (DHA)