ANKARA, (DHA)- YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 'İsmimiz üzerinden dönen bir tartışmanın anlamsız olduğunu, partimizin örgütlenmesine, üye yapısına, tüzel kişiliğine, seçime girme yeterliliğine uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade edelim. Biz ismimizi koruyoruz' dedi.

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, basın toplantısı düzenledi. Emre, Yeni Parti'nin ismiyle ilgili iltibas iddiasıyla başvuru yapıldığını belirterek, 'Biz Yeni Parti'yi kurarken gerek ismin yeni olması, Türkiye'deki siyasi partiler, uzmanlardan mütalaa alınması, partimizin İçişleri Bakanlığı ve Yargıtay başvuru süreçleri şeffaf bir şekilde, hukuka uygun yerine getirdik. İltibas iddiasıyla ilgili bir başvuru olmuştur. Bu başvuru yeni değildir. Bu başvuruyu Yenilik Partisi yapmıştır, isim benzerliği iddiasıyla. Ağustos ayında bu başvuru yapılmıştır. Bize de bunun bildirimi önceden gelmiştir. Bu tip durumlarda Cumhuriyet savcılığı, ilgili partiye yazı yazarak bildirir. Türkiye'de Yeni Parti ile Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi bile olduğunu düşünmüyoruz. Geçmişte Anayasa Mahkemesi kararlarına baktığımızda da bunun çok dar yorumlandığına şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla biz ismimiz üzerinden dönen bir tartışmanın anlamsız olduğunu, partimizin örgütlenmesine, üye yapısına, tüzel kişiliğine, seçime girme yeterliliğine uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade edelim. Biz ismimizi koruyoruz' ifadelerini kullandı.

'İLTİBAS OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ'

Emre ayrıca, 'Gerek kurucular kurulu gerek kurultay her zaman isimle ilgili istediği tasavvuru kullanma yetkisi vardır. Ama Yeni Parti'yi milletimiz istediği için adını Yeni Parti kurduk. Biz bir iltibas olduğunu düşünmüyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

'BİZ TAMAMEN HAZIR HALDEYİZ'

Partinin ismiyle ilgili konunun bazı çevrelerce tartışılmasını anlamsız bulduklarını söyleyen Emre, 'Partimizin kuruluş aşaması, 81 il örgütlenmesi tamamlanmıştır. Kongreleri yapar durumdayız. Kongre takvimi başladı, sorunsuz ilerliyor. 14-15 Kasım'da kurultayımızı yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla bizim açımızdan gerek üye sayımız gerek bağışçımız gerek imkanlarımız, biz tamamen hazır haldeyiz. Seçime girme konusunda bir problem yok' dedi. (DHA)