SUUDİ ARABİSTAN, (DHA) - SUUDİ Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husilerin Mekke çevresinde önlenen insansız hava aracı saldırısını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Mekke'nin ilk vahyin indiği yer ve Müslümanların kıblesi olduğu belirtilerek Husilere tepki gösterildi. Açıklamada, bunun 27 Temmuz 2017'deki ilk teşebbüsün ardından Mekke'yi hedef alan ikinci girişim olduğu kaydedilerek, Husilerin fırlattığı insansız hava aracının (İHA) Suudi Arabistan hava sahasına girmeden hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek imha edildiği bildirildi.

Uluslararası topluma, Husilerin kutsal mekanlara, sivil ve ekonomik tesislere ve ticari gemilere yönelik saldırı ile tehditlerini kınama çağrısı yapılan açıklamada, 'Suudi Arabistan kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alma konusundaki meşru hakkını bir kez daha teyit ediyor' ifadeleri kullanıldı.