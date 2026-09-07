ANKARA, (DHA)- BELEK Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) Başkanı Ali Özdoğan, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Belek'in ulaşım ve arıtma altyapılarının güçlendirilmesine katkıları nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür plaketi takdim etti.

BETUYAB'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Belek'in ulaşım altyapısında kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirildi. Belek bölgesindeki yolların yapımı, yenilenmesi ve genişletilmesi TOKİ tarafından gerçekleştirildi. Bölgenin yoğun turizm trafiğine ve uluslararası standartlarına uygun şekilde hayata geçirilen çalışma, Belek'in ulaşım altyapısını güçlendirdi. Belek'in arıtma altyapısı da güçlendirildi. Turizm kapasitesinin gelişimine paralel olarak gerçekleştirilen arıtma yatırımları; Belek'in denizinin, sahillerinin ve doğal değerlerinin korunmasının yanı sıra bölgenin sürdürülebilir turizm vizyonu açısından da büyük önem taşıyor.

'TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA AÇILAN VİTRİNİ'

BETUYAB Başkanı Ali Özdoğan, ulaşım yatırımları nedeniyle Bakan Kurum, arıtma projeleri nedeniyle de Bakan Ersoy'a teşekkür plaketi sundu. BETUYAB Başkanı Ali Özdoğan, plaket takdimlerinde yaptığı değerlendirmede 'Belek, bugün Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli turizm vitrinlerinden biri. Böylesine güçlü bir destinasyonun yalnızca otelleriyle değil, yollarından çevre altyapısına kadar her unsuruyla dünya standartlarında olması gerekiyor. Belek yollarının TOKİ tarafından yenilenmesi ve genişletilmesi, bölgemiz açısından son derece önemli ve kalıcı bir yatırım olmuştur. Bu projenin gerçekleştirilmesine verdiği güçlü destek dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a Belek turizm yatırımcıları adına şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı şekilde, bölgemizin arıtma altyapısının güçlendirilmesine verdiği destekle Belek'in denizinin, doğasının ve çevresel değerlerinin korunmasına önemli katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a da teşekkür ediyoruz. Bir tarafta TOKİ tarafından gerçekleştirilen modern yol altyapısı, diğer tarafta Belek'in doğasını ve denizini geleceğe taşıyacak güçlü bir çevre altyapısı. Bunlar yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılayan yatırımlar değil; Belek'in gelecek nesillerine bırakılan kalıcı eserlerdir' ifadelerini kullandı.

Özdoğan, kamu ile turizm yatırımcıları arasındaki güçlü iş birliğinin önemine de dikkat çekerek, 'Amacımız Belek'i sadece daha fazla büyütmek değil; kalitesi, altyapısı, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik anlayışıyla dünyaya örnek bir turizm destinasyonu olarak geleceğe taşımaktır. Bu yatırımlar Belek'e yapılan yatırımlar olmanın ötesinde, Türk turizminin geleceğine yapılan yatırımlardır' dedi. (DHA)

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