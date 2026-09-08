ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 28 ilde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığını, 80'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlara, 1260 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 285 personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri katıldı. Operasyonlarda, 548 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 788 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 milyon 751 bin kök kenevir ve skunk imha edildi. Operasyonlarda 140 şüpheli yakalandı, Şüphelilerden; 80'i tutuklandı. 60'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin; yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sanal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi.

'ZEHİRLİ ELLERİ KIRMAKTA KARARLIYIZ'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Milletimizin huzuruna, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğine uzanan zehirli elleri kırmakta kararlıyız. Uyuşturucu baronlarından sokak satıcılarına, yasa dışı ekim yapanlardan bu kirli ticaretin her halkasına kadar zehir tacirlerinin peşini bırakmayacağız. Milletimizin huzuruna ve evlatlarımızın geleceğine kastedenlere ülkemizin hiçbir köşesinde nefes aldırmayacak; uyuşturucuyla mücadelemizi tavizsiz bir şekilde sürdüreceğiz. Zehir tacirlerine göz açtırmayan kahraman jandarmamızı, emniyet teşkilatımızı ve Sahil Güvenliğimizi yürekten tebrik ediyorum' dedi. (DHA)