Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, 8 aylık çalışmayla liseler seviyesinde Türkiye'de ilk olan taşınabilir sabit kanat insansız hava aracı (İHA) ile yapay zekalı dron tasarladı. Öğrencilerin projeleri TEKNOFEST finallerine yükseldi. Elektrik öğretmeni Mahmut Katırcıoğlu, 'Öğrencilerimiz 'sabit kanat insansız hava aracı' ve 'döner kanat dron' yaptı. İkisinin de farklı farklı görevleri var. Son ana kadar çalışmalarımız devam etti. Verimli de oldu ve başarılı atışlarda yapıyoruz' dedi.

Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden (MTAL) mezun olan ve eğitimini sürdüren 12 öğrenci, 8 ay süren teknik çalışmalar sonucunda savunma sanayi, arama-kurtarma ve yangın müdahale alanlarında kullanılabilecek 2 ayrı hava aracı geliştirdi. Yapay zekalı döner kanatlı dronu Elektronik öğretmeni Emrah Yüksel koordinesindeki 6 öğrenciden oluşan Ottonom takımı, liseler seviyesinde Türkiye'de tek olan sırt çantası gibi taşınabilen sabit kanat insansız hava aracını ise Elektrik öğretmeni Mahmut Katırcıoğlu ve 6 öğrenciden oluşan ATAwings-V takımı yaptı. Tasarlanan 2 proje de TEKNOFEST'in 9-13 Eylül tarihleri arasında Malatya Tulga Havalimanı'nda düzenlenecek 'Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'ndaki finallerde yarışacak.

BU PROJELERE 8 AYDIR ÇALIŞIYORUZ

TEKNOFEST yarışmalarına 6 yıldır katıldıklarını belirten MTAL Elektrik Öğretmeni Mahmut Katırcıoğlu, '5 defa final aşamasına kadar yükseldik. Bu sene de 2 takımımızla birlikte finallere yükseldik. Yaklaşık 8 aydır bu projelere çalışıyoruz. Önceki senelerden de altyapılarımız var. Mezun olan öğrencilerimizin yanı sıra eğitimini sürdüren öğrenciler takımımızda yer alıyor. Öğrencilerimizle birlikte yaklaşık 8 aydır bu yarışmalara hazırlandık. İki takımda da başarılı olduk ve final aşamasına geçtik. Bunlardan birisi 'sabit kanat insansız hava aracı', diğeri de 'döner kanat dron'. İkisinin de farklı görevleri var. Sabit kanatta yerde belirli olan nesnelere atış yapabiliyor. Bu da iki aşamadan geçiyor. Birincisi hızla ilgili, diğeri ise hedefi tutturmayla ilgili. Buralardan aldığımız puanlara göre derece yapılacak. Döner kanatta ise yine diğerindeki gibi hız ve isabet var ama bunda da görüntü işlemi var. Yani yerdeki nesnelerin yerleri sabit olmayacak ve renkli olacak. Buna göre de atışlarını gerçekleştirecek. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Son ana kadar çalışmalarımız devam etti. Verimli de oldu ve başarılı atışlarda yapıyoruz' dedi.

Dronun orman yangınları gibi alanlarda da kullanılabileceğini belirten Ottonom takımı kaptanı Enes Sancak, 'Amacımız TEKNOFEST'e katılmak. Bunun dışında dronu kullanabileceğimiz alanlar ise arama-kurtarma, orman yangınları, savunma sanayisi gibi birçok alanda kullanabiliriz. Üzerindeki kamera ve yapay zeka desteği ile birlikte birçok yerde istediğimiz görevleri yapabiliriz' diye konuştu.

LİSELER SEVİYESİNDE TÜRKİYE'DE TEK

Geliştirdikleri projenin liseler seviyesinde Türkiye'de ilk olduğunu ifade eden ATAwings-V takımı kaptanı Muhammet Kaan Uzun ise 'İnsansız hava aracımızı fırlatma sistemine göre tasarlamıştık. Yalnız yarışmada puan kriterlerinde böyle bir katkı olmadığı için kısa süre içerisinde başka bir fırlatma sistemi tasarladık. Günümüzdeki savaş teknolojileri çok maliyetli sistemler. Bir savaşta bunlar bazen sürdürülebilir şeyler olmuyor. Biz de maliyete etkin bir tasarım yaptık. Bunun avantajı ise asker bunu bir sırt çantası gibi taşıyıp, gerek gördüğünde hızlı bir şekilde kurup fırlatmayı gerçekleştirebilir. Bunu kamikaze veya başka bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Fırlatıldığı zaman kanatlarını açıp görevini yapıyor. Sonrasında da paraşüt sistemiyle geri iniyor. Bu sistem liseler seviyesinde öğrenci takım projesi olarak Türkiye'de tek. Bizim dışımızda bunu yapanlar büyük bütçeli savunma sanayi şirketleri. Öğrenci seviyesinde bu projenin eşi benzeri yok' dedi. (DHA)