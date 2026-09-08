Mikail KARAMAN/ANKARA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurarak, 'Bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak yüzde 90 oranında öğrencimizi yurtlarımıza yerleştirdik' dedi.

Bakan Bak, Ankara GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi GSB yurtları başvuru sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, yeni eğitim ve öğretim yılının; öğrenciler, akademisyenler ve eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyerek, 'Uzun ve yoğun bir hazırlık döneminin ardından üniversiteye yerleşen gençlerimizi gönülden kutluyor; her birine başarılarla dolu bir yükseköğrenim hayatı temenni ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak üniversiteye ilk adımını atan ya da öğrenimini sürdüren bütün gençlerimizi, nitelikli hizmet anlayışımız ve güçlü yurt altyapımızla karşılamaya hazırız. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan çalışma arkadaşlarımızla birlikte yeni dönem öncesindeki bütün hazırlıkları titizlikle tamamladık. Yurtlarımızda gençlerimize; kendilerini güvende hissedecekleri, derslerine huzur içinde yoğunlaşacakları ve üniversite yıllarını çok yönlü biçimde değerlendirecekleri bir yaşam düzeni sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çeyrek asra yaklaşan eser ve hizmet yolculuğumuz boyunca, gençlerimizin imkanlarını güçlendirmek için canla başla çalışıyoruz. GSB yurtlarında sunduğumuz hizmeti yalnızca barınmadan ibaret görmüyoruz. Yurtlarımız, gençlerimizin günlük hayatından akademik gelişimine kadar üniversite döneminin bütün ihtiyaçlarını gözeten nitelikli yaşam alanları olarak hizmet veriyor. Öğrencilerimize 3-4 kişilik, ahşap mobilyalarla donatılmış odalarda düzenli, rahat ve güvenli bir yaşam alanı sunuyoruz. Çalışma salonları, spor alanları, yemekhaneler, kantinler ve kafeteryalarla günlük hayatın ihtiyaçlarını aynı çatı altında karşılıyoruz. Gençlerimizin huzuru için güvenlik hizmetlerimizi ise 7/24 kesintisiz şekilde sürdürüyoruz' diye konuştu.

'1 MİLYONU AŞKIN YATAK KAPASİTESİYLE GENÇLERİMİZİN HİZMETİNDEYİZ'

Bakan Bak, 2002 yılında Türkiye genelinde 190 yurtta, 182 bin 258 yatak kapasitesiyle hizmet verildiğini belirterek, 'Bugün 81 il, 271 ilçe ve KKTC'de 867 yurtta, 1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle gençlerimizin hizmetindeyiz. 2002 yılından bu yana toplam yatak kapasitemizde yüzde 439 oranında artış sağladık. Halihazırda 1 milyon 518 bin 166 gencimize burs veya öğrenim kredisi veriyoruz. 2025 yılında öğrencilerimize; 51 milyar 435 milyon 708 bin TL öğrenim kredisi ve burs desteği sağladık. Bununla birlikte sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini ücretsiz olarak sunuyoruz. Gençlerimizin enerjilerini öğrenmeye, araştırmaya, üretmeye ve ülkemizin geleceğine değer katmaya yöneltmesini arzu ediyoruz. Bu noktada her türlü imkan ve desteklerimizle gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'YÜZDE 90 ORANINDA ÖĞRENCİMİZİ YURTLARIMIZA YERLEŞTİRDİK'

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarını an itibarıyla erişime açıldığını bildiren Bakan Bak, 'Yerleştirme sonuçlarının bütün gençlerimiz ve ailelerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak yüzde 90 oranında öğrencimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Geçen yıl bu oran yüzde 87'ydi. Yerleştirme işlemlerini güvenilir veriye dayanan, nesnel ve güçlü bir dijital altyapıyla yürütüyoruz. Başvuru sahiplerine ait bilgileri 12 kamu kurumunun kayıtları üzerinden doğruluyor ve bütün verileri birbiriyle uyumlu biçimde değerlendiriyoruz. İnceleme sürecinde gelir durumu, akademik başarı ve sosyal şartları birlikte dikkate alıyoruz. Şehit yakınları ile gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın yanı sıra mevzuatla belirlenen öncelikli grupların haklarını büyük bir hassasiyetle gözetiyoruz. Yoğun veri akışını daha hızlı ve isabetli biçimde işlemek, öğrencilerimizi öğrenim görecekleri yükseköğretim kurumlarına uygun yurtlarla eşleştirmek amacıyla yapay zeka destekli sistemlerden faydalandık. Bütün işlemleri adalet, şeffaflık ve kamu sorumluluğu ilkeleri çerçevesinde tamamladık. Burada başvuru takvimine ilişkin önemli bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Ek kontenjanla yerleşen, yatay veya dikey geçiş yapan, özel yetenek sınavıyla yükseköğretim programlarına kabul edilen ve lisansüstü eğitim görecek öğrencilerimizin başvurularını ilerleyen tarihlerde alacağız. Normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerimiz ile bir yükseköğretim programını tamamladıktan sonra 2'nci üniversite öğrenimine başlayan öğrencilerimiz için de ayrıca başvuru süreci açacağız. Her öğrenci grubuna ilişkin takvimi, üniversite kayıt süreçleriyle uyumlu biçimde planlıyoruz. Ek başvuru tarihlerine dair bütün duyuruları Bakanlığımızın resmi iletişim kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaşacağız. Yurtlarımız yeni sahiplerini bekliyor. Yeni öğrencilerimizle tanışmak, onları devletimizin imkanlarıyla buluşturmak için heyecanlıyız. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum' dedi. (DHA)