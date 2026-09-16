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Bu sene 20'ncisi düzenlenen Erciyes Cup, 3 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvanın son gününde 1 maç oynandı. Turnuva sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ'a 83-79'luk skorla yenildi. Öte yandan İstanbul Gençlik Spor Kulübü, BOTAŞ ve Melikgazi Kayseri Basketbol'a müsabakaların ardından şilt takdim edildi.

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - KADINLAR Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde bu sene 20'ncisi düzenlenen Erciyes Cup Hazırlık Turnuvası, oynanan müsabakaların ardından sona erdi.

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