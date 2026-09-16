Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON,(DHA)- TRABZONSPOR'da teknik direktörlük görevine getirilen Thomas Reis, bordo mavili kulübün tarihinde takımın başında görev yapan 45'inci farklı isim oldu. Alman çalıştırıcı aynı zamanda Trabzonspor'un 13'üncü yabancı ve 4'üncü Alman teknik direktörü olarak kayıtlara geçti.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Thomas Reis getirildi. Bordo mavili kulübün 1967 yılından bugüne uzanan tarihinde takımın başında çok sayıda teknik adam görev yaparken, bazı isimler farklı dönemlerde yeniden göreve geldi. Reis, Trabzonspor teknik direktörlüğünü üstlenen 45'inci farklı isim olarak kulüp tarihindeki yerini aldı. Reis, bordo mavililerin Süper Lig serüveninde ise görev yapan 37'inci teknik adam oldu.

YABANCI TEKNİK ADAMLARDA 13'ÜNCÜ İSİM

Trabzonspor'un teknik direktörlük geçmişinde yabancı çalıştırıcıların ilk örneği 1985-86 sezonunda yaşandı. Alman Jürgen Sundermann ile başlayan yabancı teknik adam dönemlerinde daha sonra Werner Biskup, Urbain Braems, Georges Leekens, Gordon Milne, Hans-Peter Briegel, Vahid Halilhodzic, Sebastiao Lazaroni, Hugo Broos, Şota Arveladze, Eddie Newton ve Nenad Bjelica bordo mavili takımın başında görev yaptı. Thomas Reis'in göreve gelmesiyle bu listeye bir Alman teknik adam daha eklenirken, Trabzonspor tarihinde görev yapan farklı yabancı teknik direktör sayısı 13 oldu.

ALMAN TEKNİK ADAMLARDA REIS 4'ÜNCÜ

Bordo-mavili takımın geçmişinde Alman teknik adamların ayrı bir yeri bulunuyor. Trabzonspor'u çalıştıran ilk yabancı teknik direktör olan Jürgen Sundermann'ın ardından Werner Biskup ve Hans-Peter Briegel de bordo mavili takımın başına geçti. Thomas Reis ise Sundermann, Biskup ve Briegel'in ardından Trabzonspor'da görev yapan 4'üncü Alman teknik direktör oldu. Böylece Almanya, 4 farklı isimle bordo mavili kulüpte en fazla yabancı teknik direktörle temsil edilen ülke konumuna geldi.

7 ŞAMPİYONLUKTA 3 FARKLI TEKNİK ADAM

Trabzonspor'un teknik direktörlük tarihinde şampiyonlukların altında ise 3 farklı ismin imzası bulunuyor. Bordo mavili takım Süper Lig'deki 7 şampiyonluğunun 4'ünü Ahmet Suat Özyazıcı, 2'sini Özkan Sümer ve birini Abdullah Avcı yönetiminde elde etti. Ahmet Suat Özyazıcı yönetiminde 1975-76 sezonunda ilk kez şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonlarında da Özyazıcı ile mutlu sona ulaştı. Bordo mavililer, Özkan Sümer yönetiminde 1978-79 ve 1980-81 sezonlarında şampiyonluk yaşarken, 2021-22 sezonunda Abdullah Avcı ile 38 sezonluk aranın ardından yeniden şampiyon oldu.

AYNI İSİMLER FARKLI DÖNEMLERDE GÖREV ALDI

Trabzonspor'un teknik direktörlük tarihinde bazı isimler birden fazla kez bordo mavili takımın başına geçti. Kulübün şampiyonluk dönemlerinin önemli isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'in yanı sıra Şenol Güneş de farklı dönemlerde Trabzonspor'da görev yaptı.

Sonraki yıllarda Ersun Yanal, Ziya Doğan, Vahid Halilhodzic ve Abdullah Avcı gibi isimler de farklı dönemlerde yeniden bordo mavili takımın başına geçti. Bu nedenle Trabzonspor'da gerçekleşen teknik direktör değişikliği sayısı ile kulüp tarihinde görev yapan farklı teknik direktör sayısı birbirinden ayrılıyor.

YABANCI TEKNİK ADAMLAR 7 ÜLKEDEN GELDİ

Trabzonspor'da görev yapan 13 farklı yabancı teknik direktör, 7 ülkeyi temsil etti. Alman teknik adamlar 4 isimle ilk sırada yer alırken, Belçika'dan 3, İngiltere'den 2 teknik direktör bordo mavili takımda görev yaptı. Bosna Hersek, Brezilya, Gürcistan ve Hırvatistan'dan ise birer teknik adam Trabzonspor'un başına geçti. Thomas Reis ile birlikte bordo mavili kulübün yabancı teknik direktör tercihinde Almanya yeniden öne çıkarken, Reis kulüp tarihinin 45'inci farklı, 13'üncü yabancı ve 4'üncü Alman teknik direktörü olarak yeni görevine başladı.

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