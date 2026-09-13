Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta Zonguldak Kömürspor ile Karabük İdman Yurdu arasındaki mücadele öncesi taraftarlar arasında arbede yaşandı. Bazı taraftarlar polis barikatına saldırarak ekiplere zor anlar yaşattı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 2'nci hafta karşılaşmasında Zonguldak Kömürspor ile Karabük İdman Yurdu arasında saat 16.30'da başlayan maç için taraftarlar Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda geldi. Stadın çevresinde taraftar gruplarının karşılaşması sonucu aralarında gerginlik çıktı. Bazı taraftarlar polis barikatlarına saldırırken ekiplere zor anlar yaşattı. Gerginlik tribünlerde de devam ederken, karşılıklı küfürlü tezahüratlarda bulunuldu. Zaman zaman arbede yaşanırken polis biber gazı kullanarak müdahale etti.