İZMİR, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi'ndeki İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Ege Cup'ı iki galibiyetle tamamladı. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki organizasyonda ilk maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 81-52 yenen Petkim, son sınavında da Trabzonspor'u 91-73 mağlup etti. Lig öncesi 15 Eylül Salı günü Karşıyaka'yla karşılaşacak Aliağa Petkim, 18-20 Eylül tarihlerinde Ankara Yalçın Efe Turnuvası'nda ise Türk Telekom ve Yunan ekibi Maroussi'yle rakip olacak.

Kaynak: DHA