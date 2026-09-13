AYVALIK, (DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Gaziemir Spor'u 3-0 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, 2'nci haftada konuk ettiği Kepez Spor'u 4-1 yenerek 2'de 2 yaptı. Son 2 sezonda 2'nci Lig'in kapısından dönen kırmızı-beyazlılar, bu yıl da zirvenin en güçlü adaylarından biri olacağını şimdiden gösterdi. Önümüzdeki hafta Eskişehir Anadolu Spor deplasmanında ter dökecek Ayvalık temsilcisi galibiyet serisini 3 maça çıkararak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA