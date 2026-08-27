Güray ATEŞ/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de köpeği yaralayıp, yavrusunu tüfekle öldüren Y.I.'ya ev hapsi verildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Y.I., evinin bahçesine girdiği sahipsiz köpeği yaralayıp, yavrusunu da tüfekle ateş ederek öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Y.I.'yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.I. hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından, 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçlamasıyla ev hapsi adli kontrol kararı verildi. (DHA)